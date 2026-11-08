Le MVP de la nuit | Stephen Curry continue de défier le temps

À 38 ans, Stephen Curry n’a aucune intention de ralentir. Alors que le Magic mettait les Warriors en difficulté, le meneur a une nouvelle fois enfilé son costume de sauveur pour arracher la victoire après prolongation (126-119).

Sa ligne de stats finale ? 41 points à 13/19 au tir, dont 5/10 à 3-points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Mais surtout, 17 points inscrits dans les sept dernières minutes de la rencontre pour calmer Orlando et permettre à Golden State d’enchaîner une septième victoire !

Car les Warriors avaient dilapidé une avance de 16 points à la pause, laissant Franz Wagner (30 points, 11 passes) et ses coéquipiers prendre les commandes. C’est alors que Stephen Curry a décidé de prendre les choses en main.

Un tir que personne d’autre ne peut réussir ?

Dans les 2 dernières minutes et 21 secondes du quatrième quart-temps, le double MVP a ainsi inscrit 12 points, avec notamment deux tirs primés lointains et un panier particulièrement difficile à 25 secondes de la fin.

« C’était un tir impossible », s’est émerveillé Steve Kerr. « Il y avait tellement de monde autour de lui. C’était une sorte de floateur, de hook en mouvement à quatre mètres, appelez ça comme vous voulez. Réussir ce tir avec la planche… Il est unique. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre au monde peut réussir ce tir. »

Malgré l’égalisation de Jamal Cain à deux secondes du buzzer, Stephen Curry n’avait pas terminé son travail.

Après avoir débuté la prolongation sur le banc, il est revenu pour inscrire cinq nouveaux points et achever le Magic, bien épaulé par Yaxel Lendeborg (23 points, 8 rebonds) et Charles Bassey.

Devant LeBron James et Michael Jordan !

Cette démonstration lui permet d’ailleurs de s’offrir un nouveau record NBA, certes anecdotique mais qui dit quand même quelque chose. Car avec désormais 16 rencontres à 40 points ou plus depuis son 35e anniversaire, Stephen Curry dépasse LeBron James (15) et Michael Jordan (12) dans ce classement historique !

« Ça me rend extrêmement fier de tout le travail accompli, notamment avec les blessures et tout le reste », a expliqué le meneur. « Le simple fait de savoir que je peux encore atteindre un certain niveau, c’est quelque chose qui me nourrit. Surtout quand cela permet de gagner, comme ce soir, où nous avions besoin de chacun de ces points. J’apprécie cette longévité. »

Une longévité « remarquable » aux yeux de Steve Kerr, qui l’attribue à son éthique de travail, à sa préparation physique et à une constitution particulièrement résistante.

Et pendant que Stephen Curry continue de repousser les limites, les Warriors poursuivent leur remontée. Après trois défaites pour commencer la saison, les Californiens viennent d’enchaîner sept succès !

« Nous n’oublions pas ce que les gens pensaient de nous au début de la saison », a d’ailleurs glissé Stephen Curry…

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GSW 80 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GSW 74 33.6 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GSW 26 28.1 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GSW 78 38.2 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GSW 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GSW 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GSW 79 34.2 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GSW 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GSW 51 32.0 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GSW 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GSW 5 27.9 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GSW 63 34.2 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GSW 64 34.5 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GSW 56 34.7 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GSW 74 32.7 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GSW 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GSW 43 30.9 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6 2026-27 GSW 7 28.7 46.9 44.0 98.2 0.4 3.3 3.7 4.4 1.4 1.3 1.7 0.1 29.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.