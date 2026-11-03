Le coup de show de Shai Gilgeous-Alexander

Le clin d’œil est plutôt sympa. Le jour de l’annonce par le GM Sam Presti du retrait du numéro 0 de Russell Westbrook, son successeur dans le cœur des fans du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, lui a rendu le plus bel hommage. Non pas par un triple-double, mais en allant arracher une victoire à Cleveland dans un contexte particulièrement difficile, au regard des nombreux absents et après deux revers concédés à Dallas et Houston.

Cette nuit à Cleveland, SGA avait donc décidé de mettre un terme à cette mauvaise dynamique. Plutôt en jambes dans le premier quart-temps, il a ensuite laissé ses coéquipiers aligner un 15-4 pour permettre au Thunder de prendre les devants. C’est en troisième quart-temps qu’il a véritablement pris feu, en inscrivant 13 points. Le déclic ? Ce 3-points monumental sur la tête de Mario Hezonja, après une série de dribbles qui a déconcerté le Croate.

Comme Cleveland s’est accroché, le meneur a dû enfiler son costume de sauveur, multipliant les exploits à mi-distance qui ont maintenu le Thunder à flot.

Et comme cela n’a pas suffi, après l’égalisation de Sam Merrill à 3-points (112-112), il a de nouveau pris les choses en main, sanctionnant les Cavaliers d’un ultime tir primé… sur la tête de Sam Merrill !

Coach Daigneault abat son Joker

Sans Alex Caruso, Cason Wallace, Jalen Williams ou encore Chet Holmgren, le Thunder a dû revenir à l’essentiel : faire confiance à son leader pour décider du sort du match.

« Il faut juste trouver un moyen de s’en sortir. On ne sait jamais ce que l’avenir peut te réserver. Tout ce que tu peux faire, c’est jouer avec les cartes que tu as en main », a résumé le héros de la nuit.

En l’occurrence, OKC a joué sur son principal atout du moment. Et si le choix de mettre le ballon dans les mains de SGA possession après possession ne ressemble pas exactement à l’ADN de ce Thunder, c’est bien l’option retenue par Mark Daigneault. Avec 35 tirs tentés, le MVP en titre a ainsi bénéficié d’une liberté offensive inhabituelle.

Un choix qui a fini par payer, SGA s’étant même permis le luxe de capter un rebond crucial après une tentative d’égalisation manquée par Sam Merrill. Ajay Mitchell a ensuite scellé la victoire sur la ligne des lancers francs.

« Il a mis une pression énorme sur leur défense, et il avait ce regard ce soir. On a donc clairement misé sur lui en attaque », a déclaré son coach, Mark Daigneault. « Ce n’est pas notre façon de jouer pendant 82 matchs, mais il y a des soirs où, comme je l’ai dit, quand on a un joueur comme ça, il faut simplement lui donner carte blanche. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26.5 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34.7 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33.7 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34.7 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35.5 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34.0 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34.2 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33.2 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1 2026-27 OKC 7 33.5 45.1 33.3 87.5 0.7 3.6 4.3 4.0 2.1 1.3 1.7 1.1 28.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.