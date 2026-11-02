Le Thunder va déjà retirer le numéro 0 de Russell Westbrook

Il n’y avait guère de doute sur la question, mais la date est désormais connue. Le Thunder a annoncé que le numéro 0 de Russell Westbrook serait officiellement retiré le 7 février 2027. Une cérémonie forcément particulière pour celui qui a incarné la franchise d’Oklahoma City pendant onze saisons, de 2008 à 2019.

Depuis l’annonce de sa retraite en août dernier, après 18 saisons en NBA, cet hommage était attendu. En septembre, Sam Presti avait d’ailleurs expliqué que le Thunder travaillait déjà sur le sujet, sans dévoiler la forme qu’il prendrait.

« On veut s’assurer que ce sera fait avec beaucoup de soin et d’intention », avait alors précisé le dirigeant.

Le choix est donc fait : le numéro 0 de « Brodie » rejoindra le numéro 4 de Nick Collison, premier joueur honoré de la sorte à Oklahoma City, en mars 2019.

Sélectionné en quatrième position de la Draft 2008, quelques semaines avant l’installation de la franchise à Oklahoma City, Russell Westbrook a accompagné la naissance du Thunder. Aux côtés de Kevin Durant et James Harden, il a notamment participé à la première qualification de l’équipe pour les Finals, en 2012.

« Il a posé les fondations de ce qu’est le Thunder aujourd’hui »

Mais c’est surtout après le départ de Kevin Durant, en 2016, que le meneur a définitivement écrit sa légende. Devenu l’unique superstar de l’équipe, il a signé une saison 2016/17 historique, avec 31.6 points, 10.7 rebonds et 10.4 passes de moyenne. De quoi décrocher le trophée de MVP et devenir le premier joueur depuis Oscar Robertson à terminer une saison en triple-double de moyenne.

Un exploit qu’il a répété lors des deux saisons suivantes, avant de quitter Oklahoma City pour Houston en 2019.

Avec 209 triple-doubles en carrière, Russell Westbrook a finalement quitté la NBA en tant que recordman absolu de la spécialité. Mais au-delà des statistiques, son énergie, sa fidélité et son implication dans la communauté ont durablement marqué le Thunder.

« Il a posé les fondations de ce qu’est le Thunder aujourd’hui », avait ainsi souligné Shai Gilgeous-Alexander après l’annonce de sa retraite. « Si cette ville est devenue ce qu’elle est, c’est en partie grâce à Russell Westbrook. Il mérite toute cette reconnaissance pour ce qu’il a accompli, sur le terrain comme en dehors. »

Devenu champion NBA en 2025, le Thunder n’a pas oublié celui qui a contribué à construire son identité, bien avant le titre. Et le 7 février, Russell Westbrook retrouvera donc Oklahoma City pour un dernier grand hommage.

0 Forever 💙 02.07.27 https://t.co/pTqRnespU2 — OKC THUNDER (@okcthunder) November 2, 2026

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.