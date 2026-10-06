D’après Shai Gilgeous-Alexander, Russell Westbrook « a posé les fondations » du Thunder

Sans crier gare, Russell Westbrook, légende du Thunder, où il a été élu MVP en 2017 et signé trois saisons de suite en triple-double de moyenne, a publié une vidéo le 12 août pour annoncer sa retraite de basketteur.

Une décision qui en a surpris plus d’un. Encore auteur de 15.2 points, 6.7 passes décisives et 5.4 rebonds de moyenne en 2025/26 à Sacramento, « Brodie » semblait encore capable de disputer une saison supplémentaire.

Parmi ceux qui le pensaient, Shai Gilgeous-Alexander, meneur star d’OKC, champion NBA en 2025 et double MVP de saison régulière en titre.

« Évidemment, c’est un peu surprenant que cela arrive aussi tôt. Il en avait encore sous le pied », a-t-il déclaré. « Mais chacun suit son propre parcours. Il mérite de recevoir tous les hommages qui lui sont dus. Malheureusement, c’est souvent ainsi que fonctionne le monde : on ne reçoit cette reconnaissance qu’une fois que tout est terminé. »

« Il a posé les fondations de ce qu’est le Thunder aujourd’hui »

Aux côtés de Kevin Durant, Russell Westbrook avait ainsi emmené le Thunder jusqu’aux Finales NBA en 2012, avant de devenir le visage de la franchise après le départ de son ancien coéquipier.

Son style de jeu spectaculaire et son attachement à la ville ont d’ailleurs durablement marqué l’organisation, au point que son héritage reste encore très présent aujourd’hui.

« Il est aussi dynamique que possible, aussi bien comme joueur NBA que par sa personnalité et sa manière d’être en tant que coéquipier. Russ possède toutes les qualités. Il a posé les fondations de ce qu’est le Thunder aujourd’hui. Si cette ville est devenue ce qu’elle est, c’est en partie grâce à Russell Westbrook. Il mérite toute cette reconnaissance pour ce qu’il a accompli, sur le terrain comme en dehors », a loué Shai Gilgeous-Alexander.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.