Le Thunder planche sur un hommage à Russell Westbrook

Des sept franchises où il a évolué, le Thunder restera évidemment celle qui aura le plus marqué sa carrière. Après 18 saisons dans la Grande Ligue, dont 11 à Oklahoma City, Russell Westbrook a pris sa retraite cet été.

L’annonce a suscité de nombreux hommages à travers toute la NBA, et ce n’est pas terminé. Car OKC entend sans surprise mettre en avant son ancien joueur phare qui, après avoir été drafté en 2008 (4e choix), a électrisé le public local et collectionné les distinctions.

MVP en 2017, Russell Westbrook a décroché sept de ses neuf convocations au All-Star Game avec le Thunder. Dans la foulée du départ de Kevin Durant, leur association ayant longtemps nourri les espoirs locaux de titre, le meneur s’était transformé en monstre statistique, enchaînant trois ans de suite en triple-double de moyenne.

Dans sa conférence de presse fleuve d’avant saison, Sam Presti prend ainsi le temps de saluer « une carrière exceptionnelle de Hall of Famer. On a beaucoup de chance qu’une grande partie de ces années se soit déroulée à Oklahoma City. Beaucoup de choses ont été dites sur son jeu sur le terrain, mais son attitude, son état d’esprit et tout ce qui va avec ont également énormément apporté à notre communauté. »

Une implication locale qui, encore aujourd’hui, « reste assez remarquable », y compris auprès de certains joueurs de l’équipe actuelle. Tout l’enjeu étant de savoir sous quelle forme prendrait cet hommage envers le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise.

« On n’a pas encore de projet bien défini, mais on y travaille. On veut s’assurer que ce sera fait avec beaucoup de soin et d’intention, et on vous en dira davantage lorsqu’on en aura l’occasion », rajoute le dirigeant.

Ses équipes cherchent sans doute une date symbolique pour convier le jeune retraité, qui a disputé son dernier match avec le Thunder en avril 2019, à l’issue d’une élimination au premier tour des playoffs. Il a par la suite eu de nombreuses occasions de revenir jouer dans son ancienne salle, mais sous le maillot adverse.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.