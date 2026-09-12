Russell Westbrook, le mentor que Jared McCain peut appeler à tout moment

Avant d’arriver en NBA, Jared McCain avait participé au Nike EYBL Peach Jam en 2022, un tournoi réunissant certains des meilleurs lycéens américains. L’occasion d’être entraîné par Russell Westbrook.

« C’est fou de jouer pour un joueur NBA, surtout une superstar. On ne sait jamais s’ils vont être beaucoup présents. Ils ont une vie chargée », se souvient Jared McCain. « Mais quand il est arrivé à Peach Jam en fin de saison, il était là pour m’entraîner. Il s’est réellement investi et m’a aussi aidé en dehors du terrain. »

Sous les yeux et les conseils du MVP 2017, Jared McCain avait notamment signé une sortie à 31 points. Surtout, la relation entre les deux hommes a largement dépassé le cadre de ce tournoi. Depuis, Russell Westbrook est resté proche de l’arrière passé par les Sixers avant d’être transféré au Thunder.

Russell Westbrook n’est d’ailleurs pas la seule référence auprès de laquelle Jared McCain est allé chercher des conseils. Au moment de sa Draft en 2024, Patrick Beverley avait révélé avoir été contacté par l’ancien pensionnaire de Duke, désireux de préparer au mieux son arrivée en NBA.

À son tour de transmettre

« J’ai des questions à propos de tout et je veux en apprendre autant que possible », avait expliqué Jared McCain. « Quels sont tes conseils pour réussir en tant que rookie ? Comment puis-je obtenir des minutes ? Comment traverser les périodes difficiles ? »

Jared McCain a rapidement trouvé sa place dans la rotation du Thunder. En playoffs, il a même fini par être titularisé face aux Spurs. Une série qu’OKC a perdue malgré le coup de chaud de son nouvel arrière lors du Game 5.

Après deux saisons en NBA, Jared McCain espère désormais s’appuyer sur tout ce que ses aînés lui ont transmis pour, à son tour, accompagner les plus jeunes.

« Je peux l’appeler n’importe quand et je sais qu’il va répondre. C’est fou qu’on ait réussi à construire cette relation depuis le lycée », se réjouit Jared McCain à propos de Russell Westbrook. « Cela m’aide vraiment et c’est exactement ce que je veux faire pour les jeunes. Je veux faire tout mon possible pour aider les jeunes joueurs et les influencer de manière positive. Russell a fait ça pour moi et j’ai adoré jouer dans l’équipe ‘Why Not ?’. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 30 18:00 46.2 39.1 85.3 0.6 1.5 2.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.