Jared McCain, parfait facteur X

Pas de Jalen Williams, ni d’Ajay Mitchell : Mark Daigneault devait trouver une solution pour soulager Shai Gilgeous-Alexander au scoring sur sa base arrière. Alex Caruso étant conservé dans son rôle de remplaçant de luxe, le technicien du Thunder s’est donc tourné vers Jared McCain. Un rôle taillé sur mesure pour l’ancien des Sixers, auteur d’un très bon Game 5 contre les Spurs, avec 20 points, dont 18 en deuxième période.

Le plan de Mark Daigneault n’avait pourtant pas tout à fait porté ses fruits à la mi-temps, même si Alex Caruso avait bien pris le relais avant le repos. Avec 2 petits points et un 1/5 au tir, Jared McCain ressemblait alors à un joueur qui débutait pour la première fois de sa carrière un match en playoffs. Ou à celui qui avait signé un piteux 1/10 au tir lors du Game 4. Mais c’était mal connaître l’arrière, capable de prendre feu en un claquement de doigts.

« Ce qui compte pour moi, c’est de toujours procéder de la même manière », a expliqué Jared McCain à l’émission The Association de NBA TV. « Que je sois à 0/10, 1/10 ou 10/10, tant que je fais les choses de la bonne manière, alors je peux vivre avec les conséquences. J’ai le sentiment que je n’ai pas joué aussi dur que ce que j’aurais pu lors du match précédent. Que je mette mes tirs ou que je les rate, je peux toujours jouer dur, cela ira. En débutant ce match, je voulais jouer aussi dur que possible en attaque comme au rebond, et tout le reste allait suivre. »

Deux coups de chaud décisifs

Jared McCain s’est lancé sur un panier aussi improbable qu’acrobatique, avec la faute de De’Aaron Fox, en début de troisième quart-temps. Pile le genre d’étincelle qui suffit à allumer le brasier. À peine deux minutes plus tard, l’ancien de Duke avait ajouté trois paniers de plus, pour faire passer l’écart de +13 à +20 en faveur du Thunder.

« Combien de tirs a-t-il pris ? 19 ? Ce mec… » en souriait Chet Holmgren en conférence de presse. « C’est vraiment impressionnant. C’est un gars qui bosse très dur, et il a confiance en son travail. C’est un peu dans ses gènes, la façon dont il vit les matchs. Il comprend ce qu’est son rôle. Sur le terrain, il va bouger un peu partout et jouer dur. Il peut mettre des points à une vitesse… Cela ouvre le jeu pour beaucoup d’autres joueurs. »

Constamment en tête, mais pas complètement à l’abri d’un retour de San Antonio jusque dans le quatrième quart-temps, Oklahoma City a de nouveau pu compter sur son facteur X du soir. Auteur de deux tirs à 3-points dans le money-time, exactement dans la même position, Jared McCain a définitivement mis la tête des Spurs sous l’eau.

Jared McCain starred in his first start with the Thunder! 20 PTS (18 in 2H)

3 REB

3 3PM Thunder win Game 5 to take a 3-2 series lead in the West Finals 🍿 pic.twitter.com/TWTThyd4xC — NBA (@NBA) May 27, 2026

« Je ne m’emballe pas trop sur qui démarre les matchs », a réagi Mark Daigneault sur la prestation de son titulaire. « Nous pensions qu’il pouvait nous apporter de bonnes choses avec ce cinq, sachant que nous avons quelques gars absents. Et c’est ce qu’il a fait. Il a été très bon, son impact dès le début de match a été excellent. Il est resté dans la rencontre, alors qu’il a eu son coup de chaud dans le troisième puis dans le quatrième quart-temps. C’est une grande force mentale, et je ne le prends jamais pour acquis quand un joueur rentre dans un rôle pareil lors d’un match comme celui-ci. Mais je ne suis pas surpris du tout, il a une grande confiance en lui, et il l’a montré ce soir. »

Monsieur Sourire

Outre son inébranlable foi en son poignet, Jared McCain a électrisé le Paycom Center et ses coéquipiers par sa joie communicative, qui elle non plus ne le quitte jamais.

« C’est un être humain à part », a évoqué Isaiah Hartenstein face aux médias. « Personne ne changera la façon dont il est. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi heureux chaque jour. Je ne peux pas être de mauvaise humeur quand je le vois. Il vient chaque jour à l’entraînement avec le sourire. Il amène quelque chose en dehors du terrain qui améliore le moral de l’équipe, il est assez similaire à J-Dub dans ce sens. Cela nous aide beaucoup. »

Remplaçant au pied levé de Jalen Williams, Jared McCain est l’un des grands artisans de la victoire du champion en titre, désormais à une victoire d’un retour en finale. Une raison de plus d’avoir le sourire pour Oklahoma City.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 30 18:00 46.2 39.1 85.3 0.6 1.5 2.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.