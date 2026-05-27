Le MVP de la nuit | Alex Caruso, le perturbateur

On a bien cru que sa soirée allait se terminer au milieu du deuxième quart-temps et qu’il allait rejoindre Jalen Williams et Ajay Mitchell à l’infirmerie. Sur une faute sur Stephon Castle, Alex Caruso s’est tordu la cheville droite, au point de rejoindre les vestiaires. Un court passage puisqu’il reviendra sur le banc, puis sur le terrain quatre minutes plus tard.

Auteur de 14 points jusque-là, le 6e homme du Thunder est au coeur de ce deuxième quart-temps charnière qui va permettre aux champions NBA de prendre la mesure des Spurs pour atteindre la pause avec 11 points d’avance.

Près de 17 points de moyenne dans la série

« C’est lui qui a le plus de titres dans cette équipe. C’est lui qui a joué le plus de grands matchs dans cette équipe. C’est l’un des meilleurs compétiteurs de la NBA, voire le meilleur, soir après soir » l’encense Shai Gilgeous-Alexander. « Il porte cette équipe toute la saison, et maintenant que c’est diffusé à la télé tous les soirs, le monde entier peut le voir. Mais pour nous, il est énorme. »

Si énorme et si expérimenté, qu’il passe d’un zéro pointé dans le Game 4 à 22 points à 4 sur 8 à 3-points, 6 passes, 3 rebonds et 3 interceptions dans ce Game 5. Si énorme qu’il passe de 29% à 3-points en saison régulière à 48% en playoffs, et c’est tout simplement du jamais-vu ! Si énorme qu’il en est à 18 paniers à 3-points dans cette finale de conférence, et personne n’a fait mieux dans l’histoire en sortie de banc lors d’une finale de conférence.

Toujours dans les comparaisons saison régulière/playoffs, Alex Caruso tourne à 16.8 points dans cette série, contre seulement 6.2 points par match en saison régulière !

Comment défendre sur Alex Caruso ?

Depuis le début de la série, à l’exception de la 4e manche, Alex Caruso est le facteur X de cette finale de conférence, et son positionnement perturbe les Spurs. En défense individuelle, Mitch Johnson avait décidé de faire l’impasse sur lui de loin lors des deux premiers matches, et il les punit. Et lorsque San Antonio passe en zone, il les punit également. Pour l’instant, les Spurs n’ont pas trouvé la parade lorsqu’il est présent sur le terrain.

Mais Alex Caruso, c’est aussi un très bon défenseur, qui n’hésite pas à aider sur Victor Wembanyama ou à répondre au défi physique de Stephon Castle. Un vrai teigneux, prêt à tous les sacrifices, et on comprend mieux pourquoi Shai Gilgeous-Alexander le considère comme l’un des plus grands compétiteurs actuels.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15:11 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21:14 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18:22 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 20:58 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 27:59 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 23:30 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 28:44 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19:17 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1 2025-26 OKC 56 18:13 42.3 29.3 80.4 0.5 2.3 2.8 2.0 1.2 1.3 0.9 0.3 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.