Le Thunder perd Ajay Mitchell

Sale nouvelle à Oklahoma City, où l’on apprend le forfait d’Ajay Mitchell pour le Game 4 de la finale de conférence contre San Antonio. Disputé dans le Texas, ce match peut permettre au Thunder de faire le break dans sa série et de se rapprocher d’une deuxième finale NBA en deux ans.

Le problème, c’est qu’il faudra tenter de gagner cette rencontre sans le Belge, embêté par une élongation du mollet droit. Quand on sait que Jalen Williams n’est pas non plus tranquille avec son ischio-jambier et que c’est Ajay Mitchell qui le remplaçait dans le cinq en attendant (sept titularisations en playoffs), on se dit que les Spurs ont les armes pour égaliser à deux partout…

Parmi les meilleurs remplaçants de la ligue cette saison (13.6 points, 3.6 passes, 3.3 rebonds, 1.2 interception), Ajay Mitchell va sans doute laisser Jared McCain prendre un peu plus d’épaisseur dans la rotation des champions. Tandis que le banc du Thunder risque encore de devoir se démultiplier pour faire oublier son absence.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25:51 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.