Jalen Williams, De’Aaron Fox et Dylan Harper tous incertains pour le Game 3

On se demandait si les blessures de Jalen Williams et Dylan Harper, survenues lors du Game 2, allaient les éloigner longtemps des parquets. Pour le moment, le flou demeure autour de cette question.

En effet, si ESPN indique que Jalen Williams sera évalué au quotidien, après sa nouvelle blessure à l’ischio-jambier gauche, les Spurs se contentent de lister Dylan Harper comme « incertain » pour le Game 3 de ce vendredi, officiellement en raison d’une douleur à l’adducteur droit.

Dans le même temps, De’Aaron Fox reste en délicatesse avec sa cheville droite et il est lui aussi incertain pour le prochain match de cette finale de conférence Ouest. En revanche, rien n’a été annoncé côté Thunder au sujet d’Ajay Mitchell, également apparu touché physiquement mercredi soir.

En clair, les trois joueurs ont 50 % de chances de disputer le Game 3, et leur statut sera mis à jour quelques heures avant l’entre-deux. Une manière de garder espoir quant à leur disponibilité, tout en empêchant l’adversaire de se préparer avec trop de certitudes pour ce match forcément capital, alors que la série est désormais à 1-1.