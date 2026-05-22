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Jalen Williams, De’Aaron Fox et Dylan Harper tous incertains pour le Game 3

Publié le 22/05/2026 à 10:42 Twitter Facebook

NBA – À Oklahoma City comme à San Antonio, l’évolution des blessures de Jalen Williams, De’Aaron Fox et Dylan Harper sera suivie au jour le jour.

On se demandait si les blessures de Jalen Williams et Dylan Harper, survenues lors du Game 2, allaient les éloigner longtemps des parquets. Pour le moment, le flou demeure autour de cette question.

En effet, si ESPN indique que Jalen Williams sera évalué au quotidien, après sa nouvelle blessure à l’ischio-jambier gauche, les Spurs se contentent de lister Dylan Harper comme « incertain » pour le Game 3 de ce vendredi, officiellement en raison d’une douleur à l’adducteur droit.

Dans le même temps, De’Aaron Fox reste en délicatesse avec sa cheville droite et il est lui aussi incertain pour le prochain match de cette finale de conférence Ouest. En revanche, rien n’a été annoncé côté Thunder au sujet d’Ajay Mitchell, également apparu touché physiquement mercredi soir.

En clair, les trois joueurs ont 50 % de chances de disputer le Game 3, et leur statut sera mis à jour quelques heures avant l’entre-deux. Une manière de garder espoir quant à leur disponibilité, tout en empêchant l’adversaire de se préparer avec trop de certitudes pour ce match forcément capital, alors que la série est désormais à 1-1.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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