Jalen Williams, Dylan Harper, Ajay Mitchell… Un Game 2 qui fait des dégâts

Le Thunder a remis les compteurs à zéro, mais il ne peut pas totalement souffler. Car la victoire d’Oklahoma City face aux Spurs (122-113) s’est accompagnée d’une mauvaise nouvelle : Jalen Williams n’a joué que sept minutes, stoppé par une nouvelle alerte à l’ischio gauche, le même qui l’avait déjà éloigné six matches dans ces playoffs…

Mark Daigneault n’avait pas plus d’informations à donner. « Il va passer des examens demain matin. On verra où il en est », a simplement glissé le coach du Thunder. Forcément inquiétant pour un joueur revenu au Game 1.

Surtout qu’Oklahoma City a vu Ajay Mitchell terminer la rencontre en se tenant le quadriceps. Aucun diagnostic n’a encore été communiqué pour le Belge, mais son état sera surveillé de près, alors qu’il était justement celui qui avait le mieux compensé l’absence de Jalen Williams.

En face, les Spurs n’ont pas non plus été épargnés. Déjà privés de De’Aaron Fox, encore gêné par sa cheville droite, ils ont perdu Dylan Harper au milieu du troisième quart-temps, après une réception compliquée. Le rookie, titulaire, a quitté la rencontre avec une blessure à la jambe droite et n’est pas revenu en jeu.

San Antonio s’est alors retrouvé particulièrement sous pression face à la défense agressive d’Oklahoma City. « Ils font un super boulot pour amener du monde dans la raquette, avec plusieurs corps devant vous », a résumé Mitch Johnson. « Ce n’est pas seulement Steph. Il a perdu trop de ballons, mais toute l’équipe l’a fait. »

Victor Wembanyama a posé le même constat après les 21 ballons perdus des Spurs, convertis en 27 points par le Thunder. « On doit davantage aider nos porteurs de balle et mieux prendre soin du ballon », a insisté le Français.

Au micro de NBC, Mike Tirico, Reggie Miller et Jamal Crawford n’ont cessé de comparer le duel à un match de boxe entre deux poids lourds. Après deux rounds, les deux camps ont déjà laissé quelques dents sur le ring.