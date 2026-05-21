Le Thunder remporte le deuxième round face aux Spurs !

Dans la foulée des 58 minutes du Game 1, les deux équipes sont entrées sur le ring du Game 2 pour reprendre leur duel de poids lourds. Stephon Castle (25 points, 8 passes, 5 rebonds, 9 ballons perdus) et Shai Gilgeous-Alexander lancent les hostilités avant que Lu Dort, Julian Champagnie, Cason Wallace (12 points, 4/6 à 3-points), Keldon Johnson et consorts se tirent la bourre à 3-points.

À l’image de deux balles perdues de Victor Wembanyama (21 points, 17 rebonds, 6 passes, 4 contres), les Spurs manquent de rigueur, mais le score est tout de même de parité à la fin du premier quart-temps (31-31).

La défense d’OKC prend le contrôle

L’entrée d’Alex Caruso (17 points, 3/4 à 3-points), qui continue d’être adroit et omniprésent des deux côtés du terrain, permet au Thunder de prendre sept longueurs d’avance. San Antonio reste en embuscade grâce à Wemby et à un poster monumental de Stephon Castle sur Isaiah Hartenstein (10 points, 13 rebonds), mais six nouvelles balles perdues des Texans laissent Oklahoma City s’échapper (54-45).

Avec l’Allemand sur Victor Wembanyama, la défense du Thunder est beaucoup plus compacte. Isaiah Hartenstein reste en « drop » sur les pick-and-rolls pour contrôler l’accès à la raquette. Il pousse, accroche et se trouve souvent à la limite de la faute sur le Français, mais les arbitres ne peuvent pas tout siffler. Ajay Mitchell (10 points) retrouve son toucher et OKC rentre aux vestiaires avec onze points d’avance (62-51).

Wemby se réveille, SGA lui répond

Seul bémol pour le Thunder, l’absence de Jalen Williams, qui n’a pas joué le deuxième quart-temps et qui est resté aux vestiaires après la mi-temps, gêné par la même blessure qui lui avait fait manquer le deuxième tour contre les Lakers. Timide en première mi-temps, Wemby se réveille alors. Il marque huit des quinze premiers points de son équipe, provoque la 4e faute d’Hartenstein, et ramène les Spurs à égalité (66-66) !

C’est l’inévitable Alex Caruso, avec un 3-points et une interception, puis SGA, qui relancent OKC. Ils empêchent San Antonio de prendre l’avantage, et deux dunks rageurs de Chet Holmgren (13 points) remettent les champions en titre à +10 (91-81). Avec Dylan Harper aux vestiaires, blessé, ce sont Jordan McLaughlin, Harrison Barnes, Julian Champagnie et Devin Vassell (22 points, 6/12 à 3-points) qui cravachent pour ramener leur équipe (91-88).

Les Spurs gâchent toutefois tout ce travail en perdant leurs 16e et 17e ballons. Shai Gilgeous-Alexander et Jared McCain (12 points) les font payer cash (96-88).

Les Spurs tentent le tout pour le tout

Les hommes de Mitch Johnson n’abdiquent pas. Stephon Castle remet un coup de collier et un 3-points de Barnes les ramène à -2 (99-97). Le Thunder répond à la hargne des Spurs par une volonté décuplée. Cason Wallace va chercher un rebond offensif qui débouche sur un 3-points, McCain marque un 3-points avec la planche, Hartenstein prend lui aussi un rebond offensif et OKC inflige un 11-0 à son adversaire (110-97) !

Vassell, Castle et Johnson font mouche de loin pour garder les Spurs en vie (114-108), mais les rebonds offensifs d’Hartenstein et les lancers-francs de Shai Gilgeous-Alexander les maintiennent à distance (118-108). Le sixième 3-points de Vassell et une faute offensive de SGA donnent un dernier espoir à San Antonio (118-113). Comme un symbole, c’est le 9e ballon perdu de Stephon Castle, puis un panier à mi-distance du MVP, qui offrent logiquement la victoire (122-113) au Thunder. Les deux équipes sont désormais à égalité (1-1) avant de se rendre à San Antonio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réponse du MVP. Malmené par la défense agressive de San Antonio lors du premier match, Shai Gilgeous-Alexander a immédiatement donné le ton cette nuit. C’est lui qui a joué le rôle d’agresseur, allant poser deux pieds dans la raquette pour pouvoir installer son jeu à mi-distance. Dans son sillage, ce sont tous ses coéquipiers qui l’ont suivi. SGA a également été précieux défensivement, avec deux contres et une dépense d’énergie importante.

– Victor Wembanyama ciblé. Si le Français a terminé la rencontre avec un nouveau double-double (21 points, 17 rebonds, 6 passes, 4 contres), le Thunder avait changé son fusil d’épaule pour le défendre et l’attaquer. En défense, c’est Isaiah Hartenstein qui était collé à ses basques. L’Allemand a utilisé son physique pour user Wemby. Et il a fait la même chose en attaque, le poussant et l’attrapant en flirtant continuellement avec la limite pour l’empêcher d’aider. Les consignes de Mark Daigneault étaient claires pour ses extérieurs : attaquer la raquette avec force et viser le torse de Victor Wembanyama, afin de forcer les Spurs à être en rotation et le Français à multiplier les efforts. Cette stratégie a fonctionné, même si SGA ne semblait pas 100% satisfait après la rencontre.

– Les ballons perdus en boulet pour San Antonio. Ce n’étaient pas des éperons que les Spurs avaient aux pieds cette nuit, mais bien le poids de leurs 21 ballons perdus, qui les a empêchés de renverser le Thunder à domicile pour la deuxième fois de suite. Dès les premières minutes de la rencontre, les Spurs se sont précipités et jetés dans la gueule du loup. Ils avaient déjà perdu 23 ballons lors du Game 1, et pour ce deuxième match, OKC a marqué 27 points sur ces possessions offertes par San Antonio. Stephon Castle a désormais perdu 20 ballons sur les deux premiers matchs. Le retour attendu de De’Aaron Fox pour le Game 3 devrait aider San Antonio à progresser dans ce domaine.

– Jalen Williams, Dylan Harper et Ajay Mitchell sortis sur blessure. Les ischios de Jalen Williams (gauche) et de Dylan Harper (droit) ont tous deux sifflé dans ce Game 2. Le premier n’a pu jouer que le premier quart-temps, alors que le second a dû quitter ses coéquipiers au milieu du troisième quart-temps. La gravité de ces deux blessures pourrait avoir un impact énorme sur le reste de cette série. Jalen Williams a raté la fin du premier tour et tout le deuxième tour avec la même blessure. Harper a démarré les deux premiers matchs de la série pour pallier l’absence de De’Aaron Fox. Ajay Mitchell a terminé la rencontre en se tenant le quadriceps dans les deux dernières minutes du match…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.