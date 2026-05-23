Jared McCain, le bonheur de jouer incarné

Des fans, et même des joueurs des Sixers, en veulent toujours à Daryl Morey d’avoir échangé Jared McCain au Thunder. C’est ce qui lui a aussi coûté sa place de président. Tandis que Philly s’est fait balayer par les Knicks, le « sophomore » vit sa meilleure vie comme joker du Thunder, et cette nuit, il a puni les Spurs avec 24 points à 10 sur 21 aux tirs en 27 minutes.

Aucun joueur n’a pris autant de tirs que lui. Pas même Victor Wembanyama ou Shai Gilgeous-Alexander.

« Je ne suis jamais surpris, mais clairement impressionné. Je ne sais pas d’où ça vient, et c’est une bonne question pour lui. Mais ce que je sais, c’est que depuis la seconde où il est arrivé ici, dans une équipe de très haut niveau, qui était tête de série numéro un et avance loin en playoffs, il n’a pas bronché » rapporte Mark Daigneault. « Il a grimpé directement dans le train. Il est totalement intégré à l’équipe. C’est un immense coéquipier, un immense compétiteur. Et il a clairement une confiance de playoffs. Cette confiance, ce n’est pas toujours bien jouer ou performer. C’est être capable d’encaisser des coups et de continuer à en donner. Et il a montré qu’il en était capable. »

« J’aime vraiment ma vie en ce moment »

Interrogé sur les commentaires de son coach, Jared McCain est aussi détendu et sans complexe que sur un terrain. L’ancien des Sixers respire la joie de jouer et comme Ajay Mitchell, il croque à pleines dents cette expérience.

« Je pense que ça vient de quand j’étais plus jeune. Ma famille m’a donné cette confiance, mon entourage aussi. J’ai l’impression d’avoir joué de gros matchs, que ce soit au lycée ou à Duke » confie-t-il. « Évidemment, pas des finales de conférence Ouest, mais j’ai appris à prendre cette confiance et à jouer sans peur. J’aime tellement ça. J’aime vraiment ma vie en ce moment, pouvoir jouer et contribuer à ce niveau. Je ne veux jamais considérer ça comme acquis. Donc chaque opportunité que j’ai, je vais la saisir. Je vais essayer d’exécuter du mieux possible. J’aime vraiment ça, et je pense que c’est pour ça que je peux entrer sur le terrain, jouer sans peur et me faire confiance. »

Cette faculté «à jouer sans peur » est couplée à une véritable intelligence de jeu, et c’est ce que souligne Mark Daigneault.

« Cette conscience de l’équipe, de son rôle, de ses forces, c’est là que l’intelligence se voit concrètement. Et combinée à l’absence de peur, ça donne quelque chose de fort » confirme le coach du Thunder. « S’il traverse un passage difficile dans un match, ou même un match compliqué, ça vous donne confiance pour revenir vers lui, parce qu’il va rester fidèle à lui-même. C’est tout ce qu’on demande à n’importe quel joueur. Personne ne va jouer parfaitement, mais on veut qu’ils restent aussi constants que possible dans ce qu’ils sont et dans le cadre de l’équipe. Et lui en est capable. »

« Prouver que les gens qui croient en moi ont raison »

Une chose est sûre, Jared McCain ne joue pas pour prouver quoi que ce soit aux Sixers. Il n’est pas animé par un esprit de revanche, comme ça pourrait être le cas chez certains.

« Pour moi, il ne s’agit jamais de prouver que quelqu’un a tort. J’essaye toujours de garder une vision positive. J’aime prouver que mon entourage a raison, les gens qui croient vraiment en moi » conclut-il. « Peu importe ce qui arrive : j’ai été transféré et j’essaie de rester positif. Et Daryl (Morey) reste celui qui m’a drafté. J’aurai toujours de l’affection pour lui pour ça. Il m’a fait confiance, il a cru en moi suffisamment pour me choisir en 16e position. Je lui en serai toujours reconnaissant. Donc ce n’est jamais une question de prouver que quelqu’un a tort. Pour moi, il s’agit toujours de prouver que les gens qui croient en moi ont raison. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 30 18:00 46.2 39.1 85.3 0.6 1.5 2.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.