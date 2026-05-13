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Les Sixers virent Daryl Morey mais gardent Nick Nurse

Publié le 13/05/2026 à 6:22 Twitter Facebook

Arrivé à Philadelphie en 2020, Daryl Morey n’est plus le président de la franchise. Nick Nurse reste quant à lui en poste sur le banc.

On s’attendait à du changement chez les Sixers et ESPN annonce que Daryl Morey est débarqué de son poste de président des opérations basket, tandis que Nick Nurse est maintenu comme entraîneur.

Une réunion entre Daryl Morey et les propriétaires de Philadelphie, Josh Harris et David Blitzer, s’est tenue mardi. À l’issue de celle-ci, il a été convenu du départ du Dirigeant de l’année 2018. C’est Bob Myers, ancien architecte de la dynastie des Warriors et actuel président de la société qui gère les actifs sportifs du duo Harris/Blitzer, qui sera chargé de lui trouver un successeur.

Nommé à la tête des Sixers en 2020, après son long passage chez les Rockets, où il était arrivé en 2006, Daryl Morey avait pour mission de leur faire passer un cap. Malgré cinq qualifications en playoffs sous sa direction, la franchise n’a cependant jamais réussi à dépasser le stade des demi-finales de conférence.

Des réussites… et des échecs

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir fait preuve d’agressivité sur le marché, entre le départ de Ben Simmons et les arrivées de James Harden puis Paul George pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey. Un Tyrese Maxey qui fait partie des réussites du mandat de Daryl Morey, plutôt inspiré au moment de drafter, puisqu’il a également visé juste en sélectionnant Jared McCain et VJ Edgecombe.

En revanche, le transfert de Jared McCain à Oklahoma City en février n’a pas été apprécié en interne. Même chose pour la gestion du dossier James Harden en 2023, ou pour les contrats proposés en 2024 à Joel Embiid et Paul George, trop souvent blessés depuis.

C’est donc avec un nouveau patron sportif, mais sans changement sur le banc, que les Sixers tenteront de faire mieux qu’une demi-finale de conférence la saison prochaine.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.4 1.9 0.8 2.2 28.3
Joel Embiid 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.9 0.6 1.2 2.2 26.9
Paul George 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 1.7 1.7 0.4 2.3 17.3
Vj Edgecombe 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 1.8 1.4 0.5 2.9 16.0
Kelly Oubre Jr. 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 1.4 1.4 0.5 2.5 14.1
Quentin Grimes 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 1.8 0.9 0.4 2.1 13.4
Dominick Barlow 71 23:47 53.9 25.6 71.8 1.9 2.9 4.8 1.2 0.8 0.9 0.7 2.1 7.7
Cameron Payne 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 0.5 1.1 0.3 1.4 7.4
Marjon Beauchamp 14 14:00 43.4 34.0 68.4 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.9 6.8
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Trendon Watford 53 16:18 51.5 20.0 77.9 0.7 2.6 3.3 2.5 1.2 0.3 0.4 2.0 6.5
Andre Drummond 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 1.0 0.6 0.8 2.0 6.4
Justin Edwards 64 15:16 44.7 37.2 84.6 0.4 1.1 1.5 1.3 0.6 0.8 0.2 1.4 6.0
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 71 17:23 59.5 33.3 70.8 1.8 2.5 4.3 0.5 0.8 0.4 1.2 2.2 4.8
Jabari Walker 64 11:54 45.5 33.7 73.5 1.1 1.9 3.0 0.5 0.4 0.4 0.2 1.6 4.3
Dalen Terry 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.3 1.1 4.1
Tyrese Martin 9 9:00 40.9 15.4 0.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.8 0.3 0.2 0.3 2.2
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.6 1.2
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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