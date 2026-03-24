Jared McCain a retrouvé Philadelphie avec le sourire

Il admet sans mal qu’il y avait un peu d’anxiété chez lui et que le fait de rejouer pour la première fois sur ce parquet n’était pas simple. Pour se libérer de cette charge émotionnelle, Jared McCain a eu la bonne idée de convertir deux paniers à 3-points de suite dès son entrée en jeu.

Se permettant de chambrer au passage son ancien coéquipier Andre Drummond, sous les yeux d’un Tyrese Maxey qui faisait la moue, en civil sur le banc des Sixers. La nuit passée, l’arrière du Thunder effectuait son premier passage à Philadelphie depuis qu’il a été transféré vers OKC. Un retour placé sous le coup de l’émotion. « Il y a tellement de gens qui m’ont touché dans cette franchise », lâche-t-il après la rencontre.

Heureux d’être de retour, il confiait avant l’entre-deux avoir aussi un sentiment « très nostalgique » en lui. Le natif de Sacramento était très attaché à l’équipe qui l’avait drafté en 2024 (16e position). Ce transfert en février dernier, il ne l’avait pas vu venir. Lorsque le président des Sixers Daryl Morey l’avait averti de son départ, il avait d’ailleurs eu du mal à comprendre la destination.

« J’ai entendu ‘échangé’ et c’était à peu près tout. Mais une fois que j’ai réalisé que c’était OKC, je me suis dit : ‘OK, ils viennent de gagner le titre… pourquoi est-ce qu’ils me veulent ?’ », se souvient s’être demandé Jared McCain, qui ne savait pas ce qui l’attendait après ce qu’il compare à une « rupture » avec un « premier amour ».

Il voulait battre les Sixers

Les fans des Sixers aussi, ont pu se demander à quoi rimait ce transfert d’un jeune si prometteur lors de sa saison rookie – certes longtemps blessé – contre des tours de Draft.

« (Ce genre de réactions) compte beaucoup. J’ai toujours aimé les fans de Philly. Ils ont toujours été super gentils avec moi. Quand je me suis blessé, pendant ma rééducation, ils ont toujours été super positifs et m’ont beaucoup aidé. Donc je les remercie pour m’avoir soutenu, je suppose, à travers tout ce processus… et d’avoir toujours été là pour moi », remercie le joueur de 22 ans.

C’est pourquoi on a vu ce dernier prendre le temps, outre d’aller saluer ses anciens partenaires, de signer des maillots du public local. En revanche sur le parquet, cette fraternité est passée au second plan. En 25 minutes de jeu, il a cumulé 13 points (5/11 aux tirs) dans la large victoire de sa nouvelle formation.

« Il y a ce sentiment subtil de vouloir prouver à l’équipe qui vous a échangé qu’elle a eu tort… Mais au bout du compte, je voulais simplement gagner. Évidemment que je voulais battre les Sixers », ne cache-t-il pas.

Une intégration éclair

« C’était impressionnant. Isaiah Joe a joué ici aussi, et ces gars-là sont restés fidèles à eux-mêmes. Ils jouent pour le Thunder maintenant, et nous, nous suivons notre propre chemin ici. Ils ont fait un excellent travail en restant intégrés au collectif et en gardant leur identité de jeu », salue Mark Daigneault.

Avec plus de 12 points de moyenne en 19 minutes, sa recrue s’est parfaitement intégrée à la philosophie du champion en titre. Jared McCain n’a donc pas vraiment de ressentiment envers la direction de son ancienne équipe. Et ce transfert surprise s’avère finalement être surtout une très belle opportunité pour l’arrière.

« Le jour de ma Draft a sans aucun doute été le plus beau jour de ma vie, donc je serai toujours reconnaissant envers Philly et envers Daryl (Morey) pour m’avoir choisi. C’est une expérience unique dans une vie, donc je n’aurai jamais de regret d’être passé par ici, ni d’animosité envers cette franchise. […] (Elle) m’a aidé sur tellement de petits détails que je leur en serai éternellement reconnaissant », termine-t-il ainsi.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 20 19:36 46.8 43.9 86.2 0.7 1.6 2.3 0.9 1.5 0.5 0.9 0.2 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.