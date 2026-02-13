Intégration express réussie pour Jared McCain à OKC

Jared McCain avoue qu’il ne s’attendait « pas du tout » à être transféré. « Pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait arriver. Il n’y avait aucun signe », lâchait, plus tôt dans la semaine, l’ancien joueur des Sixers, envoyé à Oklahoma City en échange de plusieurs tours de Draft.

Une semaine plus tard, son sentiment de surprise semble s’être dissipé à mesure qu’il se fait à son nouvel environnement. Avec le Thunder, vainqueur du titre la saison dernière, au contact des joueurs, coachs et dirigeants, il découvre la « culture de champion ».

« On voit de l’extérieur comment cette équipe fonctionne, mais on ne sait jamais vraiment ce qu’il en est tant qu’on n’est pas à l’intérieur. Même en n’étant là que depuis une semaine, on remarque tout de suite la culture qu’ils ont ici, les principes auxquels ils se tiennent. On comprend pourquoi ils… nous sommes si bons. C’était immédiat, même avec Sam Presti, ça l’a été tout de suite », rapporte le joueur de 21 ans.

À peine arrivé, Jared McCain a été envoyé dans le grand bain par Mark Daigneault. Après deux premières sorties relativement discrètes face aux Rockets et aux Lakers, il s’est montré à son avantage lors du déplacement sur le parquet des Suns il y a deux jours. Avec notamment une séquence offensive marquante dans le second quart-temps, qui lui a permis d’atteindre un total de 12 points sur ce match.

Les exemples Alex Caruso et Isaiah Hartenstein

« L’altruisme de cette équipe est vraiment impressionnant. Et pour moi, le fait qu’ils me donnent la confiance nécessaire pour être moi-même sur le terrain dès mon arrivée… Je pense que ça facilite la vie de tout le monde. Et oui, ils ont fait un excellent travail pour m’aider à m’adapter », remarque le joueur après cette rencontre.

La nuit passée dans la défaite face aux Bucks, l’arrière a encore été mobilisé plus de 20 minutes, pour atteindre 13 points inscrits. Alors qu’il était en perte de vitesse avec les Sixers, où il a perdu des minutes du fait de ses blessures et de l’arrivée de VJ Edgecombe, Jared McCain semble bien parti pour retrouver des couleurs.

Son coach parle en tout cas d’une intégration, peu évidente sur le papier, réussie. « Ce qu’il réalise est très difficile. C’est une situation inattendue pour lui. Il rejoint une équipe qui a connu du succès collectivement, avec beaucoup de continuité, et pourtant on a l’impression qu’il a toujours été là. C’est tout à son honneur : il est confiant et agressif, tout en jouant dans le cadre de notre système », décrit Mark Daigneault.

Une situation qui rappelle à ce dernier les intégrations d’Alex Caruso et d’Isaiah Hartenstein au démarrage de la saison dernière. « Cela me rappelle aussi la manière dont (Ajay) Mitchell a pu s’intégrer de façon fluide. Ces gars-là se fondent dans le collectif et donnent l’impression d’être là depuis longtemps. C’est la preuve de son flair, de sa conscience du jeu, de son esprit d’équipe et de son QI basket. Il a fait du super boulot. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 4 18:30 44.8 42.9 83.3 1.0 2.0 3.0 1.0 1.3 0.5 1.5 0.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.