Et de 12 pour le Thunder, facile à Philadelphie

Le Thunder a profité de son déplacement chez une équipe décimée de Philadelphie pour poursuivre sa belle série. Le champion en titre s’est imposé 123-103 en total contrôle, dans un match décidé dès la première période.

Rétrospectivement, c’est même dès le premier quart-temps que le Thunder a commencé son entreprise. Les Sixers tentent le pari de passer presque exclusivement par le tir longue distance pour débuter la rencontre. La stratégie marche un temps, mais touche ses limites quand on cumule plus de balles perdues que de shoots réussis derrière l’arc. OKC augmente rapidement la pression défensive, poussant son adversaire à la faute ou dans les bras de Chet Holmgren, déjà trois contres après sept minutes de jeu. Et même si Shai Gilgeous-Alexander est un peu moins juste qu’à l’accoutumé, Jared McCain se charge de mettre ses anciens coéquipiers la tête sous l’eau. L’ex-Sixer signe deux tirs à 3-points coup sur coup dès son entrée pour porter l’écart au-dessus des dix points.

Le mal est fait à la pause

Les joueurs de Mark Daigneault sont impitoyables et agissent comme par constriction. En resserrant lentement mais sûrement l’étau, Oklahoma City fait complètement dérailler Philadelphie, contraint à des exploits individuels au milieu des bévues. Et comme l’adresse n’est plus au rendez-vous, les visiteurs s’échappent, même sans être brillant de leur côté offensivement. Il suffit d’un bon passage de Jaylin Williams en sortie de banc (12 points à 4/5 de loin à la pause) et d’un 17-4 en fin de deuxième quart-temps pour que le Thunder ne prenne ses aises pour de bon : 65-43 à la mi-temps et une domination totale des événements.

Comme quelques jours plus tôt à Brooklyn, Oklahoma City peut rapidement se permettre de gérer. La réserve de talent en face est néanmoins un peu plus grande cette fois, et Philadelphie ne tend pas l’autre joue. La réussite extérieure est enfin un peu de retour et tout le monde met la main à la pâte : Justin Edwards, Marjon Beauchamp, VJ Edgecombe et même Andre Drummond. La palme revient à Edgecombe, qui assume son rôle de patron de substitution en l’absence des habituels leaders des Sixers (35 points à 14/28, 6 rebonds, 4 passes). Mais il en faut plus pour faire douter Oklahoma City, d’autant que Jalen Williams pour son retour de blessure, et Gilgeous-Alexander veillent. «SGA» atteint son traditionnel total de 20 points dans le troisième quart-temps et répond au rookie de Philly avec 11 points à 5/5, 3 rebonds et 3 passes dans le seul troisième acte avant de retourner se reposer, le sentiment du devoir accompli.

L’écart oscille entre les 15 et 20 points, au gré des coups de butoir d’Edgecombe. Mais Jalen Williams et Chet Holmgren, laissés sur le parquet pour entourer les remplaçants, assurent une nouvelle victoire à Oklahoma City, la 12e consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder a déroulé. Oklahoma City a affiché son visage de cador, proche de celui du début de saison, quand le champion 2025 déroulait son basket en bourreau implacable. Même sans être brillant, OKC joue à sa main, accélère quand il le faut à l’image de la première période proche de la démonstration (53,3 % au tir dont un 11/22 à 3-points contre 40,5 %, 19 passes décisives sur 24 tirs réussis, 11 balles perdues pour les Sixers). Avant le dernier quart-temps, les visiteurs comptaient même plus de contres (10) que de fautes (8).

– Jalen Williams réussit son retour. Après 16 rencontres manquées, l’ailier n’a pas semblé avoir besoin du moindre temps pour se remettre en jambes. Williams est apparu explosif et confiant, avec 18 points, 6 passes et 4 rebonds en 21 minutes de jeu. Un gros plus potentiel pour la fin de saison d’OKC.

– L’Est toujours plus ouvert. Avec cette défaite, les Sixers renforcent un peu plus le wagon entre la 5e et la 10e place de la Conférence. Toronto, 5e ne compte que trois matchs d’avance sur Charlotte, 10e. Et Philadelphie va devoir cravacher pour espérer éviter un play-in, avec un match de retard désormais sur les Hawks, 6e. Le retour des stars de l’équipe, à commencer par Paul George, qui a terminé de purger sa suspension, devrait faire le plus grand bien.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.