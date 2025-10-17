L’ancien architecte des Warriors à la tête du groupe qui détient les Sixers

Ancien agent (Brandon Roy, Tyreke Evans…), Bob Myers était devenu GM des Warriors en 2012, pour quatre titres (2015, 2017, 2018 et 2022) et deux trophées de Dirigeant de l'année (2015 et 2017).

Il y a deux ans, il avait toutefois décidé de partir, lassé de cet engagement quotidien et intense.

« En résumé, le job que j’occupe, et je dirais la même chose pour n’importe quel GM ou coach, demande un engagement de tous les instants, un effort constant, à 100%. Et si tu ne peux pas le faire, alors il ne faut pas continuer. C’est ma réponse à la question : ‘Pourquoi ?'. Je ne peux pas faire ça à nos joueurs, je ne peux pas faire ça à Joe (Lacob) et Peter (Guber). Et je ne peux pas me faire ça » avait-il déclaré au moment de son départ.

Dans la foulée, il avait intégré l'équipe d'analystes d'ESPN tout en conseillant Josh Harris dans le choix du GM et du coach des Washington Commanders, en NFL. Visiblement, l'homme d'affaires a apprécié les conseils puisque Bob Myers quitte désormais ESPN pour devenir président de Harris Blitzer Sports & Entertainment.

Il s'agit de la société qui gère tous les actifs sportifs de Josh Harris et David Blitzer, et ils sont nombreux : les Philadelphia 76ers (NBA), les New Jersey Devils (NHL), les Washington Commanders (NFL) mais aussi la future équipe WNBA de Philadelphie. Sans oublier une participation minoritaire dans Crystal Palace.

À 50 ans, Bob Myers passe donc du management d’une franchise à la gouvernance d’un véritable empire multisport.