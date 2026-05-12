Nick Nurse et Daryl Morey en danger à Philadelphie ?

Leur « sweep » contre les Knicks à peine digéré, les Sixers se tournent déjà vers leur intersaison et, selon The Athletic, il pourrait y avoir du changement au sein de la franchise.

En effet, il se murmure que Nick Nurse et Daryl Morey, respectivement coach et président de Philadelphie, ne seraient pas assurés de rester en poste la saison prochaine. Leur avenir sera donc reconsidéré par leur direction et, en l’état, cela ne pencherait ni d’un côté ni de l’autre.

Arrivé sur le banc des Sixers en 2023 pour leur faire passer un cap, Nick Nurse les a menés deux fois en playoffs en trois ans, pour 47.2% de victoires et une demi-finale de conférence (2026) comme meilleur résultat. Pas aidé par les différents pépins physiques de ses stars, il ne fait pas non plus l’unanimité tactiquement, entre sa rotation très réduite et son incapacité à tirer le meilleur de son groupe de chaque côté du terrain.

Concernant Daryl Morey, nommé à la tête de la franchise en 2020, on ne peut pas dire que son mandat soit autant réussi que chez les Rockets car, après trois premières saisons convaincantes, Philadelphie est sérieusement rentré dans le rang depuis trois ans. Sans la moindre finale de conférence sur la période, malgré son agressivité sur le marché, ses choix posent aussi question, notamment celui de lâcher si facilement Jared McCain au Thunder.

L’été pourrait donc être agité en Pennsylvanie, tandis que Joel Embiid exigeait ce week-end une remise en question de tout le monde à Philly : « On doit mieux faire, du haut jusqu’au bas de la pyramide. La direction, les joueurs, les entraîneurs… Tout le monde doit s’améliorer. »