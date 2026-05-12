Matchs
NBA
Matchs
NBA

Nick Nurse et Daryl Morey en danger à Philadelphie ?

Publié le 12/05/2026 à 10:22 Twitter Facebook

Après l’élimination en demi-finale de conférence, la direction des Sixers va devoir se demander si Nick Nurse et Daryl Morey restent les hommes de la situation en Pennsylvanie.

Leur « sweep » contre les Knicks à peine digéré, les Sixers se tournent déjà vers leur intersaison et, selon The Athletic, il pourrait y avoir du changement au sein de la franchise.

En effet, il se murmure que Nick Nurse et Daryl Morey, respectivement coach et président de Philadelphie, ne seraient pas assurés de rester en poste la saison prochaine. Leur avenir sera donc reconsidéré par leur direction et, en l’état, cela ne pencherait ni d’un côté ni de l’autre.

Arrivé sur le banc des Sixers en 2023 pour leur faire passer un cap, Nick Nurse les a menés deux fois en playoffs en trois ans, pour 47.2% de victoires et une demi-finale de conférence (2026) comme meilleur résultat. Pas aidé par les différents pépins physiques de ses stars, il ne fait pas non plus l’unanimité tactiquement, entre sa rotation très réduite et son incapacité à tirer le meilleur de son groupe de chaque côté du terrain.

Concernant Daryl Morey, nommé à la tête de la franchise en 2020, on ne peut pas dire que son mandat soit autant réussi que chez les Rockets car, après trois premières saisons convaincantes, Philadelphie est sérieusement rentré dans le rang depuis trois ans. Sans la moindre finale de conférence sur la période, malgré son agressivité sur le marché, ses choix posent aussi question, notamment celui de lâcher si facilement Jared McCain au Thunder.

L’été pourrait donc être agité en Pennsylvanie, tandis que Joel Embiid exigeait ce week-end une remise en question de tout le monde à Philly : « On doit mieux faire, du haut jusqu’au bas de la pyramide. La direction, les joueurs, les entraîneurs… Tout le monde doit s’améliorer. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes