Le Thunder récupère Jared McCain, Ousmane Dieng aux Bulls

On le savait sur le départ des Sixers et ESPN annonce justement que Jared McCain change d’équipe, atterrissant au Thunder en échange du premier tour de Draft 2026 des Rockets et de trois futurs « deuxième tour » de Draft.

Malgré une belle entame de carrière, qui en avait fait l’un des premiers favoris au titre de Rookie de l’année 2025, le 16e choix de la Draft 2024 s’était ensuite perdu à cause d’une grave blessure au genou, survenue il y a un an.

Cette saison, le temps de jeu et les statistiques de Jared McCain ont ainsi diminué et, comme Philadelphie avait besoin de faire de la place pour signer Dominick Barlow et/ou Jabari Walker, des « two-way contracts », il a été sacrifié. D’autant qu’il faudra aussi songer à prolonger Quentin Grimes cet été.

Une aubaine pour Oklahoma City, champion en titre et qui récupère là un autre jeune prometteur, au contrat peu encombrant, sans trop se déplumer non plus grâce à sa collection de tours de Draft.

Dans la foulée, Jake Fischer ajoute que le Thunder a envoyé Ousmane Dieng aux Hornets, en échange de Mason Plumlee, qui a été coupé dans la foulée. Quant à Dieng, il a déjà pris la direction des Bulls puisqu’il est inclus dans l’échange de Coby White.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6

