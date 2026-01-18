Jared McCain finalement renvoyé en G-League

Drôle de saison sophomore pour Jared McCain. Après avoir brillé lors du début d’exercice précédent dans un contexte bien particulier (en l’absence du trio Maxey-George-Embiid), le meneur de 21 ans peine à retrouver son niveau affiché avant sa blessure au ménisque, il y a onze mois, puis au pouce en septembre.

Forcément, ses passages sur le parquet sont également plus courts au sein d’un effectif enfin débarrassé par les blessures, et son rôle est bien moins important avec le « Big Three » de Philadelphie sur le terrain. De retour au jeu depuis à peine plus de deux mois, il peine encore à trouver sa place dans la hiérarchie tandis que devant lui, Tyrese Maxey enchaîne les prouesses. Resté sur le banc face aux Cavs vendredi, il avait été relégué en bout de rotation sur les matchs précédents, ne dépassant plus les dix minutes de jeu sur les quatre sorties précédentes, pour une moyenne de 3.5 points en 11 minutes par match depuis le début du mois.

Les Sixers ont donc décidé de le renvoyer en G-League, dans leur formation affiliée des Delaware Blue Coats avec un double objectif : aider Jared McCain à retrouver du rythme et de la confiance en son jeu. Son passage pourrait être bref puisque les Blue Coats jouent aujourd’hui et demain face au Noblesville Boom (affilié aux Pacers) alors que les Sixers sont au repos jusqu’à la réception d’Indiana demain soir.

Jared McCain avait déjà fait un passage en G-League en novembre, avant de retrouver le groupe de Nick Nurse. Ce dernier avait toutefois laissé entendre cette semaine qu’un nouveau séjour à l’étage inférieure n’était pas à exclure.

« Il n’y a pas eu de discussions pour l’instant, mais c’est toujours une possibilité », avait-il déclaré. « J’étais surtout concentré sur ce qu’on devait améliorer suite au match précédent, préparer la séance vidéo et ce genre de choses. On pourrait en discuter plus tard, mais je pense que c’est toujours une possibilité. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 30 17:16 35.4 32.3 88.0 0.1 2.1 2.2 1.6 1.2 0.7 0.8 0.0 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.