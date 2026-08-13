Les stars NBA rendent hommage à Russell Westbrook

Russell Westbrook a pris sa retraite ce mercredi, mettant fin à une carrière de 18 saisons avec pour apogée le titre de MVP glané en 2017. Outre ce trophée, Russell Westbrook a marqué l’histoire du triple-double. Il en a réalisé 209, dont 42 lors de la saison 2016-17, deux records NBA.

Après l’annonce de sa retraite, plusieurs figures de la NBA ont écrit un mot pour le Brodie. Parmi elles, on retrouve Trae Young et Donovan Mitchell. Le premier a écrit : «Une légende absolue ! Quelle sacrée carrière». De son côté, la star des Cavaliers a simplement écrit «Merci» sur X. Lors de son arrivée en NBA, l’arrière avait cité Russell Westbrook parmi ses joueurs préférés. En 2020, il racontait ses premiers affrontements avec le MVP 2017.

Si Donovan Mitchell et Jordan Clarskon ont choisi la sobriété dans leur message, d’autres ont été bien plus dithyrambiques, comme Dejounte Murray qui a qualifié Russell Westbrook de «plus grand meneur de l’Histoire».

Pau Gasol a aussi félicité la carrière de Russell Westbrook, tout comme Evan Turner.

«Merci Russell Westbrook. Ce fut un plaisir de t’affronter et tu as fait honneur aux grands arrières», salue l’ancien joueur des Cavaliers.

Quant à LeBron James, il parle d’une «carrière incroyable«, et lui donne rendez-vous au Hall Of Fame.

Les Clippers et les Kings y vont de leur hommage

Les hommages ne se sont pas arrêtés aux joueurs puisque les différentes franchises où le roi du triple-double est passé ont aussi publié un message pour leur ancien joueur.

«Félicitations pour ta retraite ! Nous avons été honorés de faire partie de ta carrière légendaire», publient les Clippers.

«Sacramento est heureux d’avoir fait partie d’une carrière inoubliable. Félicitations pour ces 18 saisons inoubliables et profite de ta retraite Brodie», écrivent les Kings.

Même des franchises où Russell Westbrook n’a jamais joué y sont allées de leur message comme les Pelicans et les Bulls, symbole d’un joueur qui a su marquer la Ligue de son empreinte.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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