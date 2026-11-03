Le MVP de la nuit | Luka Doncic dans la forme de sa vie

Les statistiques ressemblent encore à celles d’un jeu vidéo : 42 points, 13 passes décisives, 7 rebonds et six paniers à 3-points en seulement 35 minutes. Mais au-delà de cette nouvelle démonstration individuelle, Luka Doncic a offert aux Lakers une véritable leçon de création collective face à Miami.

Le Slovène vient d’inscrire au moins 37 points lors de cinq rencontres consécutives et compte quatre sorties à 40 unités ou plus sur cette séquence. Même placé au centre de toutes les attentions défensives, il a encore donné l’impression de contrôler chaque aspect du match, et depuis une semaine, il tourne à plus de 43 points de moyenne !

« Cela fait du bien », reconnaissait-il. « Mais quand nous gagnons, c’est évidemment encore plus agréable. Battre une équipe comme Miami de 20 points, surtout lors de la deuxième soirée d’un back-to-back, c’est formidable. »

Un antidote aux prises à deux

Confronté aux « blitz » du Heat, Luka Doncic n’a jamais cherché à conserver inutilement le ballon. Il a rapidement trouvé ses partenaires, obligeant ensuite la défense à multiplier les rotations.

Le résultat est impressionnant : 39 passes décisives sur 51 paniers inscrits par les Lakers ! Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili ou encore Matisse Thybulle ont profité des décalages pour sanctionner derrière l’arc.

« L’attaque est fluide et nous partageons vraiment bien le ballon », apprécie ainsi Luka Doncic. « Ils envoyaient évidemment deux joueurs sur moi, donc nous avons fait circuler. Trente-neuf passes, ce n’est pas mauvais ! Tout le monde se sent à l’aise dans ce type d’attaque. »

Le meneur souligne surtout les progrès réalisés par l’ensemble de l’équipe, depuis le début de la saison, face aux prises à deux adverses. « Au début, nous ne les gérions pas très bien. Mais ce soir, nous avons énormément progressé. Tout le monde occupait la bonne position. Ce n’est donc pas seulement une question de lecture de ma part : chacun doit être bien placé, agressif et tirer avec confiance. »

JJ Redick a particulièrement apprécié la manière dont ses joueurs ont tiré avantage des brêches créées par leur superstar. La première passe de Luka Doncic ne débouche pas toujours directement sur un tir, mais elle contraint la défense à se désorganiser.

« La première passe est la plus importante », insiste le technicien des Lakers. « Souvent, celui qui la reçoit n’est pas le joueur qui va conclure l’avantage. C’est celui qui doit le conserver. Il dispose d’une demi-seconde pour identifier où se trouve l’avantage suivant. »

Walker Kessler, partenaire privilégié

Un rôle dans lequel Quentin Grimes, Mamukelashvili, Collin Sexton et Austin Reaves se sont distingués.

« Q est très bon pour conserver cet avantage en jouant le un-contre-un », poursuit JJ Redick. « Mamu et Collin le font également très bien, et AR travaille déjà là-dessus depuis plusieurs années avec Luka. Nous possédons les joueurs capables de le faire. Notre gestion des prises à deux a été excellente. »

Walker Kessler a également tiré profit de la maîtrise de Luka Doncic. Auteur de 15 points et 15 rebonds, le pivot a signé son troisième double-double consécutif et il offre une cible permanente près du cercle.

« C’est un élément essentiel pour nous », conclut le Slovène. « Lorsqu’il joue bien, nous avons beaucoup plus de chances de gagner. Il doit continuer ainsi. Nous lui avons dit que nous le soutenions. Il ne fera évidemment pas un grand match chaque soir, mais ce qu’il réalise actuellement nous aide énormément. »

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Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32.2 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33.6 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34.3 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35.4 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36.2 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL/LAL 50 35.4 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35.8 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5 2026-27 LAL 6 35.8 48.2 43.2 90.2 0.3 7.8 8.2 7.3 2.8 1.8 5.5 0.8 37.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.