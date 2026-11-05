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Stats & Highlights | Klay Thompson sauve le Heat

Publié le 5/11/2026 à 7:53 Twitter Facebook

NBA – Au bout de la prolongation, Klay Thompson a offert la victoire à Miami face aux Clippers. Un succès important, puisque leurs concurrents à l’Est, Boston, Indiana et New York, se sont tous imposés.

Klay Thompson avec le HeatLes Hornets n’y arrivent plus. Malgré 28 points de Naz Reid, Charlotte a concédé une cinquième défaite de suite sur le parquet de Brooklyn. La faute à des Nets très adroits dans le dernier quart (6/11 de loin sur la période), à l’image de Michael Porter Jr., qui y a inscrit 13 de ses 26 points. Une nouvelle fois titulaire, Nolan Traoré a été essentiel (16 points) pour permettre aux siens de s’imposer 114-104.

Boston s’est fait peur au TD Garden. Après avoir compté jusqu’à 22 points d’avance, les Celtics ont été rattrapés par des Bucks guidés par les 19 points de Tyler Herro en deuxième mi-temps.

Si Milwaukee a même pris les devants dans le dernier quart, les locaux ont tenu le choc grâce aux 25 points de Paul George, et aux 24 de Derrick White, qui ont assuré en l’absence de Jayson Tatum.

Les Knicks trouvent leur rythme

Face à Chicago, les Knicks, eux, n’ont pas tremblé. Face à des Bulls une nouvelle fois très inquiétants (37/96 au tir), les champions en titre ont compté jusqu’à 44 points d’avance.

Dans le sillage d’un Jalen Brunson qui retrouve son rythme de croisière (33 points) et d’un Karl-Anthony Towns en double-double, New York a enchaîné un deuxième succès de suite.

Après cinq défaites de suite, il devenait urgent pour Indiana de conjurer le sort. Contre des Grizzlies portés par les 46 points du tandem Ty JeromeCedric Coward, la tâche n’a pas été aisée. La rencontre a d’ailleurs été très serrée, aucune équipe ne dépassant les 10 points d’avance. Mais finalement, ce sont bien les Pacers qui l’ont emporté, 107-103, grâce à un « dagger » d’Aaron Nesmith à longue distance.

Nikola Jokic porte encore Denver

Les Pelicans continuent de prendre leur envol. Avec cinq joueurs à 19 points ou plus, La Nouvelle-Orléans s’est imposée sur le fil face au Jazz, grâce notamment à un Dejounte Murray très clutch (20 points), qui a envoyé le match en prolongation, avant que Saddiq Bey n’y inscrive 8 points. Suffisant pour éclipser un immense Keyonte George à 39 points et 9 passes décisives.

Denver retrouve le sourire. Battus par Portland deux jours plus tôt, les Nuggets ont inversé la vapeur contre Toronto. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la franchise du Colorado se détacher, dans le sillage d’un Nikola Jokic une nouvelle fois en triple double (32 points, 11 passes décisives et 10 rebonds). Ultra dominateurs dans la raquette (76 points inscrits), les locaux ont même compté jusqu’à 27 points d’avance.

Une nouvelle masterclass pour Luka Doncic

Portland se régale. En maîtrise, les Blazers n’ont pas tremblé sur le parquet des Suns, malgré 33 points de Devin Booker. Toujours aussi appliqués collectivement, les protégés de Micah Nori ont su s’appuyer sur leurs hommes forts aux bons moments. Damian Lillard a donc terminé avec 25 points, tandis que Donovan Clingan (24 points, 11 rebonds) et Deni Advija (21 points, 12 passes décisives) ont tous deux réalisé un double double.

Les Lakers aussi continuent leur belle série. Contre Sacramento, ces derniers ont encore une fois pu compter sur un Luka Doncic de gala (40 points, 9 rebonds, 7 passes décisives), qui n’en finit plus de banaliser l’exceptionnel. À lui seul, il a maté des Kings emmenés par leur rookie Darius Acuff Jr. (22 points, 12 passes décisives).

Le Heat l’emporte sur le fil

Miami a dû batailler. Comptant jusqu’à 20 points de retard sur le parquet de Clippers accrocheurs, à l’image d’un Darius Garland en grande forme (26 points), le Heat a pu compter sur son « Big Three » pour remonter et l’emporter en prolongation.

En plus de Giannis Antetokounmpo (27 points, 14 rebonds) et Bam Adebayo (35 points, 10 rebonds), Klay Thompson a été énorme (30 points), réussissant 8 tirs primés, dont celui de la gagne à la dernière seconde.

Detroit – Philadelphie
Washington – Atlanta
Oklahoma City – Cleveland
Houston – Minnesota
San Antonio – Dallas

Brooklyn – Charlotte : 114-104

Brooklyn Nets / 114TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Michael Porter Jr.388/174/96/100101003020172621
Julius Randle307/132/46/703343120-22221
Nolan Traoré277/112/50/013423310131620
Day'Ron Sharpe272/30/12/3235841127619
Chaney Johnson90/30/20/002212000-100
Mikel Brown Jr.196/113/53/402242141-11816
Danny Wolf184/62/42/214534000171218
Noah Clowney163/61/40/001111010-875
Moritz Wagner203/40/00/001104000366
Keon Ellis100/10/01/202202100-612
Terance Mann150/40/30/0112231001101
Josh Minott50/00/00/001103000001
Total40/7914/3720/285333825348113114
Charlotte Hornets / 104TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Naz Reid3611/182/54/527923021-72830
Brandon Miller262/151/105/522415030-1610-1
Moussa Diabate282/40/03/542625020-1879
Coby White182/90/50/005521021-1543
Kon Knueppel50/10/13/300000020-230
Grayson Allen276/115/75/50224412172223
Sion James303/70/44/502212300-81011
Tidjane Salaun103/43/40/201103000197
Ryan Kalkbrenner191/10/04/4224210218611
Dennis Schroder191/51/22/214545120659
Royce O'Neale170/20/20/003320100-604
Total31/7712/4030/3611304120296174104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

Boston – Milwaukee : 109-102

Boston Celtics / 109TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Paul George358/185/94/70335346012518
Derrick White357/181/79/91347412282425
Sam Hauser294/113/100/011201000-6116
Neemias Queta294/80/01/34812330021920
Hugo González141/30/22/211200011944
Luka Garza184/73/40/03252211031115
Payton Pritchard184/70/02/20115100071013
Baylor Scheierman283/73/40/038111311011917
Mitchell Robinson191/80/01/2641011111537
Jordan Walsh111/41/30/004401000-434
Total37/9116/3919/2519355424198126109
Milwaukee Bucks / 102TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro328/174/105/505530010-82523
Jaime Jaquez Jr.307/164/60/211222110-31811
Myles Turner354/64/60/009963212-11228
Brayden Burries213/70/33/4325321305910
Kyle Kuzma272/51/31/223541130-869
Ryan Rollins235/102/31/22795414131319
Nate Ament183/92/61/211203000594
A.J. Green201/51/42/202233000-456
Kasparas Jakučionis111/21/20/001112000-1534
Kel'el Ware151/60/20/023512011-623
Jericho Sims10/00/00/000000000-100
Ousmane Dieng10/20/20/000000000-20-2
Total35/8519/4713/1911344528226144102

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DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

New York – Chicago : 135-105

New York Knicks / 135TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Brunson2810/175/108/911242000333331
OG Anunoby243/101/611/1214524320311818
Karl-Anthony Towns255/52/25/72101211110341728
Mikal Bridges213/51/10/00444112031712
Landry Shamet243/71/50/2022210102174
Jordan Clarkson154/92/20/0101140105106
Dalton Knecht164/62/40/016711001-91017
James Wiseman104/50/00/044802013-7817
Mohamed Diawara212/51/43/4246430121815
Miles McBride112/42/31/1011102101678
Andre Drummond122/60/02/2549000103610
Pacome Dadiet92/40/10/000001000-642
Jose Alvarado90/40/20/000020020-60-4
Tyler Kolek100/00/00/000051000305
Total44/8717/4030/3717405727217136135
Chicago Bulls / 105TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Norman Powell223/120/56/701112020-34122
Matas Buzelis265/111/61/105532110-191214
Josh Giddey264/71/21/201162030-261010
Caleb Wilson212/121/70/023501130-225-2
Jalen Smith71/31/30/011201001-1534
Tre Jones185/81/13/312340010-181417
Jaylin Sellers144/84/72/221311101-51416
Buddy Hield83/51/10/110110100777
Isaac Okoro143/60/10/010103100-1165
Noa Essengue132/60/22/421303000-663
Patrick Williams191/60/32/200023001342
Leonard Miller191/30/12/4336300016410
Zach Collins141/40/21/110135110-2034
Dailyn Swain61/20/11/110110000534
Jordan Hawkins61/30/20/001100000521
Total37/9610/4421/2815193425236114105

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DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

Memphis – Indiana : 103-107

Memphis Grizzlies / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome2910/202/101/204432041112316
Cedric Coward338/194/123/445940430-22325
Zach Edey244/60/03/53101313022181121
Cameron Boozer334/142/50/024640140-4107
Jaylen Wells210/30/30/001135011001
Jerami Grant244/102/51/201122100-11118
Cam Spencer233/41/20/024691120-5720
Isaiah Stewart93/40/00/001102000-266
Kris Murray152/41/30/010110011-355
Olivier-Maxence Prosper72/30/10/012310000-447
Quinten Post111/30/20/001102110-1121
GG Jackson70/10/11/202201010-710
Total41/9112/449/1513354828188195103
Indiana Pacers / 107TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Andrew Nembhard378/152/74/402252121-42222
Pascal Siakam308/132/52/20442320132024
Aaron Nesmith307/162/60/10222331101613
Braden Smith235/90/10/00115423221013
Ivica Zubac180/50/01/222421020-221-1
Quenton Jackson224/93/52/216721220151317
Obi Toppin193/61/24/40551003011111
Jay Huff132/42/40/0033110011069
Larry Nance Jr.142/30/10/0224100001848
Jarace Walker171/40/20/017810010-227
Jalen Slawson60/20/22/220211011123
Kobe Brown70/20/20/001100000-20-1
Total40/8812/3715/1783543231610157107

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DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

Nouvelle-Orléans – Utah : 120-113

[ box boxscore_041126_nor-uth]

Denver – Toronto : 128-109

Denver Nuggets / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Nikola Jokic2913/190/16/73710113320253247
Aaron Gordon257/91/22/20110221191718
Jamal Murray284/112/54/414572130161417
Cameron Johnson294/104/80/002221110201210
Christian Braun284/51/12/203331110221116
Bryce Hopkins276/71/15/804412220111819
Marvin Bagley III144/50/12/21122101011012
Tyus Jones173/40/10/0011800104613
Trevon Brazile233/60/20/02571210015612
Zeke Nnaji30/00/02/200001000-722
DaRon Holmes II30/00/00/001101010-700
Ryan Nembhard40/10/00/000001010-70-2
Alpha Diallo30/10/10/000001010-70-2
Total48/789/2323/2772936351811151128
Toronto Raptors / 109TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
RJ Barrett337/173/75/823534000-152217
Scottie Barnes317/151/22/415661350-231717
Immanuel Quickley325/122/81/101172210-291315
Collin Murray-Boyles226/101/20/021323020-41312
Ja'Kobe Walter273/81/61/210121020-983
Jamison Battle193/52/41/101102000-1498
Jakob Poeltl184/50/00/014514000-11813
Alijah Martin92/30/02/210101021165
Allen Graves132/51/30/020212000555
Jamal Shead201/31/20/012362130-1738
Kyle Anderson31/20/00/000011000722
Jaden Bradley30/00/02/201100100724
Trayce Jackson-Davis30/00/01/200000300713
Total41/8512/3415/22111829292310151109

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DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

Phoenix – Portland : 119-132

Phoenix Suns / 119TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker339/192/813/1301126020-73324
Jalen Green326/172/88/802225022-152215
Miles Bridges306/134/72/307755200-61824
Dillon Brooks357/150/31/224625140-161511
Khaman Maluach153/70/10/015620001-6611
Oso Ighodaro224/60/01/343772013-10921
Duop Reath63/41/20/000000000476
Jamaree Bouyea21/11/10/000001000433
Collin Gillespie221/50/40/012321220-1323
Ryan Dunn171/40/10/051622001528
Koa Peat20/00/02/210101000423
Luke Kennard140/00/00/000011010-1300
Pat Spencer20/10/10/000020000401
Total41/9210/3627/3114253927295127119
Portland Trail Blazers / 132TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Damian Lillard329/172/85/503352010162524
Donovan Clingan289/121/25/6471111143132432
Deni Avdija357/161/56/9077121030162125
Toumani Camara324/91/52/6224230206116
Scoot Henderson221/51/36/820214010-895
Jrue Holiday285/95/90/004402130131513
Robert Williams III154/80/01/1538142132918
Sidy Cissoko211/31/24/4134430029715
Vit Krejci122/51/40/0213220001157
Micah Potter11/11/11/201100000-144
Branden Carlson21/10/00/000000000-422
Hansen Yang10/00/00/000000010-10-1
Chris Youngblood40/00/00/000012010-700
Total44/8614/3930/4116314729244178132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

Sacramento – LA Lakers : 103-116

Sacramento Kings / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Acuff Jr.428/243/113/4033122240-82218
Zach LaVine346/143/76/713415162-52114
Domantas Sabonis355/100/06/96111711120-171625
De'Andre Hunter374/101/55/611223020-15149
Precious Achiuwa173/71/20/003311002079
Malik Monk245/163/80/002233020-4135
Dylan Cardwell122/30/00/0426011004410
Leaky Black221/40/31/224614100-1537
Emanuel Sharp91/21/20/010123000035
Nique Clifford30/00/00/002201010-501
Total35/9012/3821/2815314623246174103
Los Angeles Lakers / 116TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Luka Doncic3511/236/1312/1309971161114039
Austin Reaves377/151/46/612340000142120
Walker Kessler286/80/03/435806304-11527
Jake LaRavia203/32/21/2112241113913
Matisse Thybulle231/51/50/010120202-436
Collin Sexton162/71/35/6213140222108
Ziaire Williams223/71/43/304414200121013
Quentin Grimes242/50/32/2011111101965
Sandro Mamukelashvili180/40/32/2246110111725
Jarred Vanderbilt60/00/00/001102001102
Jaden Hardy10/00/00/000000100-301
Bronny James10/00/00/000000000-300
Lawson Lovering10/00/00/000010001-302
Cameron Carr10/10/10/000000000-30-1
Total35/7812/3834/381028382023111113116

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DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
MIA117

LA Clippers – Miami : 116-117

LA Clippers / 116TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Garland3910/144/62/201173060-162624
Rui Hachimura377/181/76/70997411082125
Brook Lopez348/112/52/508813012-12024
Derrick Jones Jr.365/112/50/026814113-31218
Kris Dunn352/41/20/00553122112512
Keaton Wagler153/63/42/202210000151111
Max Strus233/113/90/014555110-19911
Gradey Dick62/30/00/002211000646
Kobe Sanders171/70/52/220212030-24-2
Isaiah Jackson121/40/00/213423120-422
Baba Miller61/10/00/001110111-125
Total43/9016/4314/206414730267187116
Miami Heat / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Bam Adebayo4014/201/36/8371042110123541
Klay Thompson3511/228/170/014534021213026
Giannis Antetokounmpo408/200/211/134101462233112735
Davion Mitchell435/130/51/102210241141119
Andrew Wiggins231/51/10/022413121-1134
Pelle Larsson352/70/23/403340110-678
Bobby Portis172/60/40/02810511102415
Tim Hardaway Jr.60/20/20/000001000-100-2
Simone Fontecchio40/20/20/000000000-190-2
Ryan Conwell170/30/20/002223010100
Total43/10010/4021/26123850351810126117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
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DAL111
SAC103
LAL116
LAC116
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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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