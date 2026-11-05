Stats & Highlights | Klay Thompson sauve le Heat

Les Hornets n’y arrivent plus. Malgré 28 points de Naz Reid, Charlotte a concédé une cinquième défaite de suite sur le parquet de Brooklyn. La faute à des Nets très adroits dans le dernier quart (6/11 de loin sur la période), à l’image de Michael Porter Jr., qui y a inscrit 13 de ses 26 points. Une nouvelle fois titulaire, Nolan Traoré a été essentiel (16 points) pour permettre aux siens de s’imposer 114-104.

Boston s’est fait peur au TD Garden. Après avoir compté jusqu’à 22 points d’avance, les Celtics ont été rattrapés par des Bucks guidés par les 19 points de Tyler Herro en deuxième mi-temps.

Si Milwaukee a même pris les devants dans le dernier quart, les locaux ont tenu le choc grâce aux 25 points de Paul George, et aux 24 de Derrick White, qui ont assuré en l’absence de Jayson Tatum.

Les Knicks trouvent leur rythme

Face à Chicago, les Knicks, eux, n’ont pas tremblé. Face à des Bulls une nouvelle fois très inquiétants (37/96 au tir), les champions en titre ont compté jusqu’à 44 points d’avance.

Dans le sillage d’un Jalen Brunson qui retrouve son rythme de croisière (33 points) et d’un Karl-Anthony Towns en double-double, New York a enchaîné un deuxième succès de suite.

Après cinq défaites de suite, il devenait urgent pour Indiana de conjurer le sort. Contre des Grizzlies portés par les 46 points du tandem Ty Jerome – Cedric Coward, la tâche n’a pas été aisée. La rencontre a d’ailleurs été très serrée, aucune équipe ne dépassant les 10 points d’avance. Mais finalement, ce sont bien les Pacers qui l’ont emporté, 107-103, grâce à un « dagger » d’Aaron Nesmith à longue distance.

Nikola Jokic porte encore Denver

Les Pelicans continuent de prendre leur envol. Avec cinq joueurs à 19 points ou plus, La Nouvelle-Orléans s’est imposée sur le fil face au Jazz, grâce notamment à un Dejounte Murray très clutch (20 points), qui a envoyé le match en prolongation, avant que Saddiq Bey n’y inscrive 8 points. Suffisant pour éclipser un immense Keyonte George à 39 points et 9 passes décisives.

Denver retrouve le sourire. Battus par Portland deux jours plus tôt, les Nuggets ont inversé la vapeur contre Toronto. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la franchise du Colorado se détacher, dans le sillage d’un Nikola Jokic une nouvelle fois en triple double (32 points, 11 passes décisives et 10 rebonds). Ultra dominateurs dans la raquette (76 points inscrits), les locaux ont même compté jusqu’à 27 points d’avance.

Une nouvelle masterclass pour Luka Doncic

Portland se régale. En maîtrise, les Blazers n’ont pas tremblé sur le parquet des Suns, malgré 33 points de Devin Booker. Toujours aussi appliqués collectivement, les protégés de Micah Nori ont su s’appuyer sur leurs hommes forts aux bons moments. Damian Lillard a donc terminé avec 25 points, tandis que Donovan Clingan (24 points, 11 rebonds) et Deni Advija (21 points, 12 passes décisives) ont tous deux réalisé un double double.

Les Lakers aussi continuent leur belle série. Contre Sacramento, ces derniers ont encore une fois pu compter sur un Luka Doncic de gala (40 points, 9 rebonds, 7 passes décisives), qui n’en finit plus de banaliser l’exceptionnel. À lui seul, il a maté des Kings emmenés par leur rookie Darius Acuff Jr. (22 points, 12 passes décisives).

Le Heat l’emporte sur le fil

Miami a dû batailler. Comptant jusqu’à 20 points de retard sur le parquet de Clippers accrocheurs, à l’image d’un Darius Garland en grande forme (26 points), le Heat a pu compter sur son « Big Three » pour remonter et l’emporter en prolongation.

En plus de Giannis Antetokounmpo (27 points, 14 rebonds) et Bam Adebayo (35 points, 10 rebonds), Klay Thompson a été énorme (30 points), réussissant 8 tirs primés, dont celui de la gagne à la dernière seconde.

Brooklyn – Charlotte : 114-104

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Boston – Milwaukee : 109-102

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New York – Chicago : 135-105

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Memphis – Indiana : 103-107

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Nouvelle-Orléans – Utah : 120-113

[ box boxscore_041126_nor-uth]

Denver – Toronto : 128-109

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Phoenix – Portland : 119-132

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Sacramento – LA Lakers : 103-116

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LA Clippers – Miami : 116-117

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