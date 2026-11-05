Retrouvailles perdantes pour Trae Young

Transféré à Washington en janvier dernier après huit saisons passées sous le maillot des Hawks, Trae Young retrouvait son ancienne formation pour la première fois. Mais ces retrouvailles ont rapidement tourné à l’avantage des joueurs de Quin Snyder.

Pour sa première titularisation après sa suspension, Kingston Flemings a immédiatement donné le ton avec un panier à 3-points. Nickeil Alexander-Walker a ensuite pris le relais, tandis qu’Anthony Davis maintenait les Wizards au contact en inscrivant six de leurs huit premiers points.

L’intérieur All-Star s’est pourtant fait une frayeur après seulement une minute de jeu en retombant sur le pied d’AJ Dybantsa. Malgré une cheville douloureuse, il est resté sur le parquet et a inscrit 10 points dans le premier quart-temps.

Washington a longtemps trouvé des solutions près du cercle, mais Atlanta a répondu derrière l’arc. Avec huit paniers à 3-points réussis en douze minutes, les Hawks ont pris les commandes à la fin du premier acte (37-32).

CJ McCollum dynamite le banc des Hawks

Désormais utilisé comme sixième homme, CJ McCollum a parfaitement accepté son nouveau rôle. Le vétéran a immédiatement apporté des points en sortie de banc, avec notamment un « and-one » puis un tir primé lointain. Dans son sillage, Atlanta a augmenté son intensité défensive et accéléré en transition. Flemings a exploité sa vitesse pour pénétrer dans la raquette, tandis que l’épatant Zuby Ejiofor a conclu plusieurs actions avec autorité.

Un nouveau panier extérieur de CJ McCollum a porté l’écart à +16 à un peu plus de deux minutes de la pause. Les Wizards ont toutefois réagi avec un 9-0 pour revenir à 68-61. Malgré sa blessure à la cheville, Anthony Davis avait alors déjà compilé 18 points, 6 rebonds et 2 contres.

Au retour des vestiaires, Washington a enfin réussi à ralentir l’attaque des Hawks. Utilisé comme meneur lorsque Trae Young soufflait, Kyshawn George a trouvé à plusieurs reprises Anthony Davis et Deandre Ayton près du cercle.

Trae Young a ensuite ramené les siens à quatre longueurs grâce à un step-back à 3-points. Will Riley a même eu l’occasion de réduire l’écart à une unité, mais son tir ouvert a rebondi sur le cercle.

Atlanta a immédiatement sanctionné cet échec. Ancien Wizard, Corey Kispert a provoqué une faute de Trae Young sur un panier primé pour réussir une action à 4-points. Un tournant qui a permis aux Hawks de reprendre huit longueurs d’avance avant le dernier quart-temps (93-85).

Kyshawn George trop seul dans le quatrième quart-temps

Kispert a poursuivi son travail de sape au début de la dernière période, avant que Flemings ne crée un nouveau décalage pour un panier extérieur de Luguentz Dort.

Les Hawks ont alors retrouvé plus de 10 points d’avance qu’ils ont géré jusqu’au bout. Malgré les 12 points de Kyshawn George dans le quatrième quart-temps, Washington n’a pas trouvé suffisamment de soutien pour entretenir l’espoir d’un retour, pour finalement s’incliner 120-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta allume de loin. Les Hawks ont réussi 19 paniers à 3-points, contre seulement six pour Washington. Ils avaient déjà égalé le total final des Wizards au milieu du premier quart-temps. Nickeil Alexander-Walker a donné le ton et Atlanta a trouvé des réponses extérieures à chaque tentative de retour adverse.

– Le rebond coûte encore cher aux Wizards. Après avoir déjà souffert dans ce secteur lors de leurs précédentes défaites, les Wizards ont accordé 19 rebonds offensifs. Onyeka Okongwu et Dyson Daniels ont cumulé 33 prises et offert de nombreuses secondes chances aux Hawks.

– Une soirée difficile pour AJ Dybantsa. Le premier choix de la dernière Draft a connu son premier véritable accroc offensif avec 9 points à 4/12, dont un très suspect 1/4 aux lancers-francs.

– Kingston Flemings réussit sa promotion. Propulsé dans le cinq majeur à la place de CJ McCollum, le rookie a parfaitement rempli sa mission. Auteur de 14 points, il a constamment attaqué la raquette et créé des décalages. CJ McCollum a, lui, apporté l’étincelle attendue en sortie de banc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 106 PHI 112 WAS 105 ATL 120 BOS 109 MIL 102 BRO 114 CHA 104 NYK 135 CHI 105 MEM 103 IND 107 NOR 120 UTH 113 OKC 124 CLE 116 HOU 107 MIN 117 DEN 128 TOR 109 PHO 119 POR 132 SAS 112 DAL 111 SAC 103 LAL 116 LAC 101 MIA 97