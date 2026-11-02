Kingston Flemings suspendu après un vilain coup de coude

À 19 ans et pour sa première saison en NBA, Kingston Flemings vient de recevoir une leçon de discipline qui va lui coûter cher. Le meneur des Hawks a été suspendu pour un match sans salaire après son coup de coude au visage de Bryce McGowens, samedi soir, lors de la lourde défaite d’Atlanta sur le parquet des Pelicans (121-99).

L’incident s’est produit à trois minutes de la fin, alors que la rencontre avait déjà basculé en faveur de New Orleans.

Après avoir subi un contre de Bryce McGowens, Kingston Flemings a perdu ses nerfs. Tandis que Zion Williamson servait Trey Murphy III pour un alley-oop spectaculaire en contre-attaque, le rookie d’Atlanta a asséné un violent coup de coude au visage de son adversaire, alors que les deux joueurs remontaient le terrain…

Un geste totalement gratuit qui a provoqué un attroupement entre les deux équipes. Après consultation des images, les arbitres ont infligé une faute technique à Kingston Flemings avant de l’expulser.

La NBA a finalement rendu son verdict dimanche : un match de suspension sans salaire pour avoir « volontairement donné un coup de coude à la tête » de Bryce McGowens. Une sanction qui va également coûter un peu plus de 42 000 dollars au jeune meneur !

Huitième choix de la Draft, Kingston Flemings manquera donc le déplacement des Hawks à Indianapolis ce lundi.

Kingston Flemings Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 ATL 7 20.3 47.6 38.5 71.4 1.0 1.9 2.9 4.7 2.4 0.9 2.3 0.3 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.