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Shai Gilgeous-Alexander remet ça face aux Cavaliers

Publié le 5/11/2026 à 7:06 Twitter Facebook

NBA – Deuxième victoire de suite pour Oklahoma City face à Cleveland (124-116) et deuxième match d’affilée à plus de 40 points pour le double MVP.

Le Thunder attaque très fort la rencontre, en imposant son rythme aux Cavaliers. Chaque possession ou presque est une course et les joueurs de Cleveland doivent faire de gros efforts pour tenter de limiter les transitions et les paniers faciles. Ils n’y parviennent pas et encaissent des vagues.

C’est Kenrich Williams qui en profite le plus au début, puis Bennett Stirtz à la fin. Evan Mobley est trop seul en attaque pour répondre et après douze minutes, l’écart est déjà fait (37-20).

Heureusement pour Kenny Atkinson, après des moments de maladresse, des tirs de loin commencent à tomber en fin de première période. Ce n’est pas suffisant pour revenir à la pause (60-44), mais avec un James Harden plus agressif, les Cavaliers remontent dès le début de troisième quart-temps. Un 9-0 permet en effet de redonner du suspense à cette rencontre.

Shai Gilgeous-Alexander prend alors les choses en main et le Thunder garde son avance (88-74). Le double MVP maintient le rythme jusqu’à la fin et malgré les dernières tentatives de Donovan Mitchell, Oklahoma City signe un deuxième succès de rang face aux joueurs de l’Ohio (124-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame ratée des Cavaliers. Bousculés par la vitesse et les impulsions du Thunder, les joueurs de Cleveland vont encaisser 11 points en contre-attaque dans le seul premier quart-temps. James Harden et Donovan Mitchell ne sont pas rentrés dans la rencontre et le collectif des champions 2025 peut alors se déployer. Les Cavaliers ont été dans les cordes dès le début et, sauf une parenthèse en début de seconde période, vraiment trop courte, n’ont jamais semblé ensuite capable de réagir et de prendre ce match.

– Encore une poussée de fièvre pour Shai Gilgeous-Alexander. Après avoir collé 43 points à Cleveland deux jours avant, « SGA » récidive avec cette fois 42 unités. Il est surtout monté en température après la pause. Avec 16 points en troisième quart-temps, puis de nouveau 16 unités dans le dernier. Avec 4 ballons perdus et 11/26 au shoot, le Canadien n’a pas été parfait, loin de là. Néanmoins, il a encore fait très mal à Cleveland.

– Les prestations des seconds couteaux du Thunder. Comme les absents sont nombreux et qu’il faut tout de même soutenir « SGA », Mark Daigneault doit trouver d’autres solutions. Dans cette rencontre, Kenrich Williams et Bennett Stirtz ont donné le ton (avec respectivement 13 et 16 points) quand Ajay Mitchell a marqué 23 points.

Oklahoma City Thunder / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Shai Gilgeous-Alexander3511/265/1115/191348204154232
Ajay Mitchell329/171/34/60774111022324
Kenrich Williams285/93/50/004422010-41314
Aday Mara244/60/01/2145220036916
Isaiah Hartenstein251/20/01/211112422003319
Bennett Stirtz216/94/70/00111120051617
Jared McCain243/111/62/201102120291
Alex Caruso201/31/24/41343101016711
Micah Peavy261/60/20/045915110527
Total41/8915/3627/358394725187104124
Cleveland Cavaliers / 116TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Donovan Mitchell3310/175/102/20336512012728
James Harden355/163/86/61896103201922
Evan Mobley327/151/51/2371033023-11621
Tyrese Proctor214/72/31/101103100-21110
Jarrett Allen70/10/00/001100000-800
Mario Hezonja225/102/60/026812020-81214
Sam Merrill263/72/42/225715101-51016
Meleek Thomas183/93/70/001106120-993
Thomas Bryant121/41/35/600002000-584
Tristan Enaruna152/70/30/013411100-145
Craig Porter130/00/00/010111111-203
Total40/9319/4917/1910354519296127116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET106
PHI112
WAS105
ATL120
BOS109
MIL102
BRO114
CHA104
NYK135
CHI105
MEM103
IND107
NOR120
UTH113
OKC124
CLE116
HOU107
MIN117
DEN128
TOR109
PHO119
POR132
SAS112
DAL111
SAC103
LAL116
LAC107
MIA107

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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