Shai Gilgeous-Alexander remet ça face aux Cavaliers

Le Thunder attaque très fort la rencontre, en imposant son rythme aux Cavaliers. Chaque possession ou presque est une course et les joueurs de Cleveland doivent faire de gros efforts pour tenter de limiter les transitions et les paniers faciles. Ils n’y parviennent pas et encaissent des vagues.

C’est Kenrich Williams qui en profite le plus au début, puis Bennett Stirtz à la fin. Evan Mobley est trop seul en attaque pour répondre et après douze minutes, l’écart est déjà fait (37-20).

Heureusement pour Kenny Atkinson, après des moments de maladresse, des tirs de loin commencent à tomber en fin de première période. Ce n’est pas suffisant pour revenir à la pause (60-44), mais avec un James Harden plus agressif, les Cavaliers remontent dès le début de troisième quart-temps. Un 9-0 permet en effet de redonner du suspense à cette rencontre.

Shai Gilgeous-Alexander prend alors les choses en main et le Thunder garde son avance (88-74). Le double MVP maintient le rythme jusqu’à la fin et malgré les dernières tentatives de Donovan Mitchell, Oklahoma City signe un deuxième succès de rang face aux joueurs de l’Ohio (124-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame ratée des Cavaliers. Bousculés par la vitesse et les impulsions du Thunder, les joueurs de Cleveland vont encaisser 11 points en contre-attaque dans le seul premier quart-temps. James Harden et Donovan Mitchell ne sont pas rentrés dans la rencontre et le collectif des champions 2025 peut alors se déployer. Les Cavaliers ont été dans les cordes dès le début et, sauf une parenthèse en début de seconde période, vraiment trop courte, n’ont jamais semblé ensuite capable de réagir et de prendre ce match.

– Encore une poussée de fièvre pour Shai Gilgeous-Alexander. Après avoir collé 43 points à Cleveland deux jours avant, « SGA » récidive avec cette fois 42 unités. Il est surtout monté en température après la pause. Avec 16 points en troisième quart-temps, puis de nouveau 16 unités dans le dernier. Avec 4 ballons perdus et 11/26 au shoot, le Canadien n’a pas été parfait, loin de là. Néanmoins, il a encore fait très mal à Cleveland.

– Les prestations des seconds couteaux du Thunder. Comme les absents sont nombreux et qu’il faut tout de même soutenir « SGA », Mark Daigneault doit trouver d’autres solutions. Dans cette rencontre, Kenrich Williams et Bennett Stirtz ont donné le ton (avec respectivement 13 et 16 points) quand Ajay Mitchell a marqué 23 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 106 PHI 112 WAS 105 ATL 120 BOS 109 MIL 102 BRO 114 CHA 104 NYK 135 CHI 105 MEM 103 IND 107 NOR 120 UTH 113 OKC 124 CLE 116 HOU 107 MIN 117 DEN 128 TOR 109 PHO 119 POR 132 SAS 112 DAL 111 SAC 103 LAL 116 LAC 107 MIA 107