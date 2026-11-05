Les Wolves finissent en force sur le parquet des Rockets

Le bilan des Wolves sans Anthony Edwards bascule dans le positif. Deux jours après leur victoire face aux Bucks, les joueurs du Minnesota sont parvenus à s’imposer à Houston alors qu’ils ne partaient pas favoris face à des Rockets encore invaincus à domicile.

Des Rockets qui ont compté sur cinq titulaires à 11 points ou plus, dont 21 unités pour Kevin Durant et 17 points pour Alperen Sengun, complétés par 12 rebonds et 10 passes pour un 13e triple-double en carrière. La marque a également été bien répartie chez les Wolves, entre Ayo Dosunmu (21 points) et LaMelo Ball (20 points), tous les deux importants dans un dernier quart-temps favorable face aux visiteurs.

Ces derniers avaient viré en tête à l’issue d’un premier quart-temps qui annonçait une partie très offensive (30-33). Mais les défenses avaient commencé à se resserrer par la suite alors que les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur une égalité parfaite (57-57). Quelques minutes avant la pause, la température était montée d’un cran entre Kevin Durant et Jonathan Kuminga, après que celui-ci a mis un coup de coude à Alperen Sengun sur un rebond.

LaMelo Ball puis Jonathan Kuminga finissent fort

Une séquence symbole de l’intensité physique de ce match très incertain jusqu’au bout. Les locaux ont démarré le dernier quart-temps avec une petite possession d’avance (84-82), alors que les deux formations avaient été à égalité 11 fois. Et que le leader au score avait changé à 20 reprises.

La suite ? Beaucoup de contacts et des coups de sifflet, à l’instar de cette possession interminable des Rockets où LaMelo Ball a écopé de… trois fautes personnelles, notamment après des « switchs » sur Kevin Durant. Cette séquence a eu le mérite de booster le meneur des Wolves dans le jeu, qui a envoyé deux flèches lointaines avant d’enchaîner plusieurs pénétrations sans beaucoup d’opposition. Il a ainsi inscrit 12 de ses 20 points dans la période pour permettre à Minnesota de prendre les devants (98-104).

La réaction texane est venue de Fred VanVleet, auteur d’un tir primé important après un écran de son pivot, puis d’un tir à mi-distance au buzzer façon prière. Ce à quoi Kuminga a répondu avec un premier 3-points dans le corner, avant de remettre cela à une minute du terme du même endroit. Derrière, Rudy Gobert, qui a parfaitement protégé sa raquette dans le final, a résisté à Sengun, puis a été récompensé sur un 3-contre-2 en contre-attaque des Wolves avec une passe lobée de Ball pour conclure un 10-2 fatal aux Rockets (106-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les mains actives des Wolves. Il restait une minute à jouer quand Fred VanVleet a poussé le tempo et bien trouvé Kevin Durant en transition. Ce dernier, déjà « strippé » par Jaden McDaniels quelques secondes auparavant, a voulu feinter à 3-points Kuminga, qui a bien lu son geste. Résultat, le ballon a fini au sol et McDaniels, bien aidé par Dosunmu, a fait le nécessaire pour arracher un entre-deux déséquilibré avec VanVleet. Les Wolves ont volé deux fois plus de ballons que leurs adversaires (12-6).

– Deux tirs pour Kevin Durant dans le dernier quart-temps. Alors que l’attaque des Rockets a tourné au ralenti dans le final, les Texans n’ont pas vraiment misé sur leur scoreur pour tenter de débloquer la situation. Bien gêné par McDaniels, « KD » a touché peu de ballons et n’a hérité que de deux tirs. Sengun n’a pas hérité de plus de tirs, mais il a au moins distribué trois ballons.

– Bones Hyland, le joker en forme. Le remplaçant des Wolves fait du point à la minute ces derniers temps. Nouvelle illustration cette nuit avec une sortie à 19 points (7/13 aux tirs) en seulement 15 minutes, avec notamment un apport bienvenu à l’entame du dernier quart-temps. Depuis cinq matchs et la blessure d’Anthony Edwards, le remplaçant tourne à 13 points (52% dont 41% de loin) en 16 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 106 PHI 112 WAS 105 ATL 120 BOS 109 MIL 102 BRO 114 CHA 104 NYK 135 CHI 105 MEM 103 IND 107 NOR 120 UTH 113 OKC 124 CLE 116 HOU 107 MIN 117 DEN 128 TOR 109 PHO 119 POR 132 SAS 112 DAL 111 SAC 103 LAL 116 LAC 116 MIA 117