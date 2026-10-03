Bradley Beal a préféré la sécurité des Clippers à la course au titre

Un temps pisté par le Heat et les Celtics, deux cadors annoncés de la conférence Est, Bradley Beal est finalement resté chez des Clippers en pleine transition lors de la « free agency ». Alors même qu’il avait choisi de se libérer de son contrat quelques jours auparavant.
Une décision qui peut surprendre, mais que l’ancien All-Star justifie par une priorité très simple : retrouver enfin une pleine santé avant d’envisager un nouveau défi.
« Je vieillis, évidemment. Donc je pourrais essayer d’aller chercher un titre, courir après une bague, et j’ai eu beaucoup d’opportunités de le faire. Mais je ne serais d’aucune utilité pour ces équipes-là si je ne suis pas en bonne santé », a-t-il reconnu, alors qu’il est déjà forfait pour la présaison et incertain pour la reprise. « Ma priorité, c’est d’être en bonne santé, de m’assurer de pouvoir enchaîner les matchs, d’être disponible sur la durée. »
Une saison pour retrouver la santé
Depuis cinq ans, Bradley Beal n’a jamais disputé plus de 53 matchs sur une saison, et c’était à Phoenix en 2023/24 puis 2024/25. La saison dernière, il a carrément dû se contenter de six petits matchs pour sa première année à Los Angeles. Une fragilité devenue impossible à ignorer.
« C’est un reproche que l’on me fait depuis quatre ou cinq ans, et je ne peux pas me cacher », a confirmé celui qui tourne à plus de 21 points de moyenne en carrière. « Le plus important pour moi, c’était de savoir qui m’offre la meilleure chance de rester disponible et redevenir moi-même. J’ai une excellente relation avec le staff ici et je leur ai fait confiance pour me mettre dans cette position-là. »
Bradley Beal ne se voyait donc pas quitter un environnement familier avant d’avoir retrouvé tous ses moyens.
« J’ai le sentiment que si j’étais parti ailleurs, j’aurais dû repartir de zéro, en me mettant pas mal de stress et de pression pour performer et faire des choses », a ajouté l’arrière, désormais sous contrat pendant deux ans et 13 millions de dollars. « Mais je ne peux pas encore forcément le faire aujourd’hui, donc je me donne du temps avant d’envisager ce genre de changement. »
À ce stade de sa carrière, Bradley Beal ne ferme donc pas la porte à une véritable course au titre. Il préfère simplement attendre d’être physiquement capable d’y prendre pleinement part.
|Bradley Beal
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|WAS
|56
|31:10
|41.0
|38.6
|78.6
|0.8
|3.0
|3.8
|2.4
|2.0
|0.9
|1.6
|0.5
|13.9
|2013-14
|WAS
|73
|34:39
|41.9
|40.2
|78.8
|0.7
|3.0
|3.7
|3.3
|2.1
|1.0
|1.8
|0.2
|17.1
|2014-15
|WAS
|63
|33:27
|42.7
|40.9
|78.3
|0.9
|2.9
|3.8
|3.1
|2.2
|1.2
|2.0
|0.3
|15.3
|2015-16
|WAS
|55
|31:03
|44.9
|38.7
|76.7
|0.7
|2.7
|3.4
|2.9
|2.1
|1.0
|2.0
|0.2
|17.4
|2016-17
|WAS
|77
|35:52
|48.2
|40.4
|82.5
|0.7
|2.4
|3.1
|3.5
|2.2
|1.1
|2.0
|0.3
|23.1
|2017-18
|WAS
|82
|36:18
|46.0
|37.5
|79.1
|0.7
|3.7
|4.4
|4.5
|2.0
|1.2
|2.6
|0.4
|22.6
|2018-19
|WAS
|82
|36:56
|47.5
|35.1
|80.8
|1.1
|3.9
|5.0
|5.5
|2.8
|1.5
|2.7
|0.7
|25.6
|2019-20
|WAS
|57
|36:01
|45.5
|35.3
|84.2
|0.9
|3.3
|4.2
|6.1
|2.2
|1.2
|3.4
|0.4
|30.5
|2020-21
|WAS
|60
|35:47
|48.5
|34.9
|88.9
|1.2
|3.5
|4.7
|4.4
|2.3
|1.2
|3.1
|0.4
|31.3
|2021-22
|WAS
|40
|35:59
|45.1
|30.0
|83.3
|1.0
|3.8
|4.7
|6.6
|2.4
|0.9
|3.4
|0.4
|23.2
|2022-23
|WAS
|50
|33:28
|50.6
|36.5
|84.2
|0.8
|3.1
|3.9
|5.4
|2.1
|0.9
|2.9
|0.7
|23.2
|2023-24
|PHO
|53
|33:20
|51.3
|43.0
|81.3
|1.0
|3.4
|4.4
|5.0
|2.4
|1.0
|2.5
|0.5
|18.2
|2024-25
|PHO
|53
|32:07
|49.7
|38.6
|80.3
|0.6
|2.7
|3.3
|3.7
|2.6
|1.1
|1.9
|0.5
|17.0
|2025-26
|LAC
|6
|20:10
|37.5
|36.8
|75.0
|0.3
|0.5
|0.8
|1.7
|2.3
|0.5
|1.5
|0.0
|8.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.