Les Clippers vont commencer la saison sans Brandon Ingram…

Décidément, rien ne va aux Clippers à quelques semaines du début de saison. Après Jordan Miller, c’est Brandon Ingram, récupéré en échange de Kawhi Leonard, qui va devoir manquer le début de la saison !

En effet, comme rapporté par l’insider Joey Linn, Brandon Ingram souffrait d’une déchirure partielle du tendon d’Achille lorsque celui-ci a été opéré du talon en mai dernier, alors qu’il évoluait encore à Toronto.

À l’époque, les Raptors avaient simplement annoncé une intervention destinée à traiter une douleur persistante au talon droit, avec notamment le retrait d’une excroissance osseuse, et espéraient le voir rétabli pour le camp d’entraînement. Trent Redden, président intérimaire des opérations basket des Clippers, a désormais précisé que l’intervention avait également permis de traiter cette déchirure partielle du tendon d’Achille.

Concrètement, le pire a bel et bien été évité. La déchirure étant partielle, Brandon Ingram devrait avoir besoin d’environ six mois de récupération en moins que dans le cas d’une rupture complète. Une chose est sûre toutefois : il ne sera pas remis pour démarrer la saison, et aucune date précise n’a encore été avancée concernant son retour.

D’autres forfaits annoncés

Forcément, cette indisponibilité représente un gros coup dur pour les Clippers, qui perdent l’un de leurs principaux talents offensifs alors qu’ils entament une nouvelle phase de leur projet. D’autant plus frustrant que Brandon Ingram sortait d’une saison pleine à Toronto, avec 77 matches disputés et une deuxième sélection au All-Star Game.

Son état de santé sera également à surveiller sur le plus long terme alors que l’ancien Raptor possède une option joueur supérieure à 41 millions de dollars pour la saison 2027/28.

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Los Angeles. Bradley Beal, lui aussi touché la saison passée et opéré durant l’intersaison, ne participera pas au camp d’entraînement. Victime d’une inflammation durant sa convalescence, l’ancien arrière de Washington est également incertain pour le début de saison…

Enfin, Yanic Konan Niederhauser, auteur d’une saison rookie encourageante, manquera lui aussi à l’appel pour commencer l’exercice. Le Suisse se remet en effet toujours de la blessure de Lisfranc au pied droit subie en mars dernier, mais il devrait prochainement pouvoir reprendre l’entraînement.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.