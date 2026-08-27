Les Clippers perdent aussi Jordan Miller

Sale journée de mercredi pour les Clippers. Après avoir appris l’accord de Bennedict Mathurin avec les Pelicans, et ce même si toutes les modalités de son départ ne sont pas encore réglées, les Californiens ont également perdu Jordan Miller pour une longue période.

Touché pendant un entraînement estival, l’arrière souffre d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Il a été opéré mercredi et sera réévalué dans six mois, soit à la fin du mois de février.

Sa saison 2026/27 n’est donc pas nécessairement terminée avant même d’avoir commencé, mais un éventuel retour à la compétition pourrait intervenir encore plus tard, selon l’évolution de sa rééducation…

Un nouveau trou dans la rotation extérieure

La nouvelle tombe d’autant plus mal que les Clippers s’apprêtent également à perdre Bennedict Mathurin. Los Angeles n’a pas encore officiellement retiré sa « qualifying offer », mais la franchise doit travailler avec le Canadien et New Orleans afin de permettre son départ vers les Pelicans.

La blessure de Jordan Miller ne devrait donc pas remettre en cause ce dossier, mais elle oblige encore davantage les Clippers à revoir leur rotation sur les postes extérieurs.

Le 48e choix de la Draft 2023 avait en effet pris une place importante dans les plans de Tyronn Lue la saison dernière, avec 10,0 points, 3,0 rebonds et 2,3 passes de moyenne, tout en shootant à plus de 53%.

Une progression qui avait convaincu les dirigeants de Los Angeles de le prolonger pour trois saisons, à hauteur de 15,3 millions de dollars au total.

Sans Bennedict Mathurin et avec Jordan Miller indisponible pendant plusieurs mois, les Clippers vont désormais devoir trouver d’autres solutions pour alimenter les postes 2 et 3 au début de la saison.

Jordan Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAC 8 3:30 55.6 50.0 100.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.6 2024-25 LAC 37 11:21 43.3 21.1 80.0 0.6 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.7 0.1 4.1 2025-26 LAC 60 22:05 53.1 34.5 77.7 0.8 2.2 3.0 2.3 1.0 0.8 1.1 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.