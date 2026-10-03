Jimmy Butler a deux passions : le foot et le vin !

Une conférence de presse de rentrée avec Jimmy Butler, c’est presque toujours l’assurance de passer un bon moment. Enfin surtout quand l’ailier des Warriors est de bonne humeur, comme ce fut le cas cette semaine, puisque «Jimmy Buckets» a passé son temps à détendre l’atmosphère et à placer des petites blagues par-ci par là le temps de son passage devant les médias, le tout en portant… de magnifiques boucles d’oreille !

Le joueur a fait le job s’agissant de donner des nouvelles de sa convalescence, après sa rupture d’un ligament croisé du genou en janvier. Il a ainsi assuré qu’il était toujours sur la bonne voie et qu’il avait toujours autant faim de retrouver les parquets pour accompagner Stephen «Batman» Curry.

Pour la partie moins «actu», Jimmy Butler est également revenu sur son intersaison, durant laquelle il a notamment passé quelques jours du côté du Bordeaux, où il a pu assouvir sa passion pour le vin. Faire un arrêt en France est presque devenu une habitude pour lui, après avoir également fait étape par la Bourgogne par le passé, pour apprécier la richesse de son territoire viticole.

Après la Bourgogne, le Bordelais

Il a ainsi pu découvrir de nouvelles institutions du Bordelais et déguster certains des meilleurs vins du monde, qui ne se savourent pas avec des glaçons, comme le fait Dwyane Wade…

«J’ai l’impression que tout le monde va à Paris. Paris est incroyable, mais je suis un grand amateur de vin. J’ai des amis que je considère désormais comme des frères et qui vivent également à Bordeaux, et rien que la scène viticole là-bas, de Lynch-Bages à Petrus en passant par Cos d’Estournel, tous ces endroits m’ont témoigné tant d’affection et ont pris soin de mes proches comme s’il s’agissait des leurs. Je leur en suis tout simplement reconnaissant. Je suis reconnaissant de pouvoir voyager à travers le monde et de déguster des vins incroyables au passage», a-t-il confié. Copain avec Denis Bouanga

Avec le café, et le basket bien sûr, l’autre passion de Jimmy Butler, c’est le football ! Et celle-ci ne date pas de la dernière Coupe du monde, organisée sur le continent nord-américain, puisqu’on le voit souvent avec le maillot du PSG sur le dos et il ne rate jamais une occasion de voir un match.

Pour la petite histoire, l’ailier s’est même lié d’amitié avec l’international gabonais Denis Bouanga, modeste joueur de Ligue 1 dont la cote de popularité a explosé depuis qu’il évolue de l’autre côté de l’Atlantique, au Los Angeles FC.

L’occasion pour «JB» de confier son rêve ultime : marquer un but un jour !

«Denis est quelqu’un d’incroyable. C’est aussi un très bon joueur, et on s’est rencontrés il y a quelques années. Je suis tout simplement un grand fan de foot. Je le dis toujours à tout le monde : mon principal objectif dans la vie, au delà d’être un excellent père et un être humain accompli, c’est de marquer ne serait-ce qu’un seul but. Peu importe que ce soit face à, disons, 11 enfants de 5 ans ou lors de la Coupe du monde. Mais si je marque un but, il faudra arrêter le match, parce que je ne vais jamais m’arrêter de célébrer ce but, et je n’ai pas encore eu l’occasion de le faire. Alors quand ce moment arrivera, oui, j’arrêterai d’être un joueur NBA».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 8 36 47.0 39.1 87.3 2.1 4.3 6.4 5.5 1.1 1.5 1.6 0.3 21.5 Total 698 33 46.0 32.2 84.2 1.6 3.8 5.3 4.1 1.4 1.6 1.6 0.5 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.