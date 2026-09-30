Jimmy Butler : « Je reviendrai en étant toujours capable de jouer à un haut niveau »

« Mes boucles d’oreilles ? Celles qu’on m’a dit de retirer ? » Jimmy Butler n’a pas dérogé à ses excentricités vestimentaires de rentrée. « Oh, je me suis fait faire de nouveaux piercings quand j’étais arrêté à cause de mes croisés. Je ne suis pas très tatouages, mais j’aime bien les piercings », s’amuse-t-il face aux journalistes.

Sa motivation ? « L’ennui. Voilà ce qui se passe. Et puis ils me font : ‘Tu dois garder ce piercing pendant un an’, et je me dis : ‘Oh, quelle coïncidence, je suis absent pour un an.’ » L’ailier des Warriors s’occupe donc comme il le peut le temps de sa convalescence…

Le 19 janvier dernier, face à son ancienne équipe du Heat, il était fauché par une rupture d’un ligament croisé. Sa saison était terminée, et les espoirs californiens d’aller loin en playoffs s’envolaient avec lui.

« Je voulais rejouer il y a deux, trois mois. J’ai envie d’être sur le terrain et de me battre avec mes mecs, avec Dray, de redevenir le Robin du Batman Steph », affiche l’ailier sur sa frustration d’être sur la touche si longtemps.

Quid de son état de santé aujourd’hui ? « J’en suis au point où je peux recommencer à courir un peu. Je peux dunker, au cas où ça intéresserait quelqu’un. Je suis super content de ça. Mais ça reste un processus. Au moins, je peux rejouer un peu au basket maintenant, et je sais que tout le travail que j’ai fourni commence enfin à se traduire sur le terrain », décrit le sextuple All-Star.

« J’ai arrêté d’y prêter attention vers mes 27 ans »

Tout l’enjeu étant de savoir sur quelle version de Jimmy Butler les Warriors vont pouvoir s’appuyer à son retour. « Je sais que je serai toujours capable d’évoluer à un haut niveau dès mon retour, mais ce que je veux, c’est rejouer maintenant », s’impatiente-t-il, en insistant : « Je sais que je serai toujours capable d’évoluer à un haut niveau. »

Malgré ses 37 ans passés, et les difficultés que l’on connaît de se remettre de ce genre de blessure ? Jimmy Butler dit avoir cessé d’écouter ce qui pouvait se dire sur lui depuis un moment.

« J’ai arrêté d’y prêter attention vers mes 27 ans. De toute façon, tout le monde a son avis, […] je m’en fiche royalement. Je sais ce dont je suis capable en tant que joueur de basket, qu’être humain, que père, que Robin, que coéquipier, peu importe. Je vais continuer à être la meilleure version de moi-même », vise-t-il.

Pour être persuadé de pouvoir revenir à son meilleur niveau, Butler dit s’appuyer sur les données chiffrées qui émergent durant sa rééducation. « Je ne suis pas un adepte des stats, mais les chiffres disent que je m’en sors incroyablement bien, alors maintenant je m’y intéresse. Uniquement pour ce qui concerne la rééducation. Mes chiffres sont effarants. Ils explosent les compteurs. On me dit que je suis en avance. »

En conséquence, il pense pouvoir devenir « un joueur encore meilleur et plus complet » qu’au moment de sa blessure. Sûr de lui, le joueur des Warriors quitte la conférence de presse en annonçant : « Robin out. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 8 36 47.0 39.1 87.3 2.1 4.3 6.4 5.5 1.1 1.5 1.6 0.3 21.5 Total 698 33 46.0 32.2 84.2 1.6 3.8 5.3 4.1 1.4 1.6 1.6 0.5 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.