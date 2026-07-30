La Li-Ning JB5 de Jimmy Butler dévoilée… en Gironde

On savait Jimmy Butler amateur de café, mais l’ailier des Warriors est également un passionné de bon vin. Encore en phase de rééducation après sa déchirure du ligament croisé antérieur du genou survenue en janvier, Jimmy Butler trouve toujours un moment pour passer du temps en France, en Bourgogne mais aussi du côté de Bordeaux et notamment de Saint-Estèphe, où il était déjà venu l’été dernier.

Pour lier l’utile à l’agréable, on l’a ainsi vu sur le parvis du Château Cos d’Estournel dans le Médoc pour une séance d’entraînement improvisée. L’occasion pour lui de porter sa prochaine chaussure signature, la JB5 en collaboration avec l’équipementier chinois Li-Ning.

La marque va prendre une nouvelle envergure sur le plan mondial cette saison après avoir accueilli un certain Stephen Curry dans son écurie. Jimmy Butler en est donc pour sa part à sa cinquième chaussure signature, avec ce premier coloris blanc traversé de touches de bleu et de rouge sur l’empeigne et le talon. Le logo du joueur apparaît en gros sur la languette.

De quoi attiser la curiosité et lancer la campagne de promotion de la Li-Ning JB5 dans un cadre pour le moins original. En attendant de connaître plus de détails au niveau technique, voici donc les premiers clichés de la paire.

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(Via NiceKicks)