Stephen Curry s’engage avec Li-Ning pour le basket et… le golf !

Le suspense durait depuis mi-novembre, et Stephen Curry en aura bien profité. Après 12 ans d’une collaboration avec Under Armour qui s’est officiellement terminée au début de la saison, le meneur de jeu des Warriors a dévoilé le nom de son nouvel équipementier. Il s’agit de Li-Ning, qui avait jusque-là misé sur Dwyane Wade et Jimmy Butler pour briller en NBA.

Depuis l’annonce de son départ d’Under Armour, le « Chef » s’était fait plaisir en mettant en avant une incroyable collection de chaussures issues de marques différentes, dont Decathlon, innovant à chaque apparition avec une nouvelle paire aux pieds. Au sein de celle-ci se cachait la marque qui allait reprendre le flambeau et c’est donc l’équipementier chinois qui a été choisi. Stephen Curry avait même donné un petit indice en revenant au jeu début avril avec des « Way of Wade 12 », issues de la collection signature de Dwyane Wade.

Pour le convaincre, Li-Ning a mis le paquet en lui proposant le deal ultime : un contrat de dix ans qui va lui permettre d’exploiter à fond sa marque « Curry Brand » en lui offrant un rayonnement mondial, avec la possibilité de signer des athlètes féminins et masculins. Le contrat comprend aussi le développement de produits basket allant des chaussures aux vêtements de sports et loisirs estampillés Li-Ning. Enfin, Stephen Curry aura même droit à une gamme complète de produits de golf !

Des boutiques Curry Brand aux Etats-Unis

Si Li-Ning a sorti l’artillerie lourde pour attirer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire dans ses filets, Stephen Curry aurait également apprécié les modèles signature de Dwyane Wade et de son coéquipier Jimmy Butler.

« Tout au long de ma période sans contrat en matière d’équipementier, j’ai été impressionné par la qualité, le confort et les performances des chaussures Li-Ning. C’est à cette époque, en jouant avec les chaussures de Dwyane Wade et de Jimmy Butler, que j’ai compris que Li-Ning pouvait être le partenaire idéal pour concrétiser l’innovation et le design que je souhaite voir représenter par Curry Brand. »

C’est également un gros coup pour Li-Ning, qui va pouvoir développer son nom à l’international, à l’image de ce qu’a fait Anta après avoir enrôlé Kyrie Irving.

L’équipementier chinois a déjà prévu d’ouvrir des magasins « Curry Brand » aux Etats-Unis et en Chine pour ouvrir cette nouvelle ère. On ne connaît pas en revanche les modalités de l’accord sur le plan financier, même si on peut imaginer que Stephen Curry va également empocher un très, très gros chèque.

« La nouvelle étape est prête », s’est pour l’instant contenté d’annoncer Stephen Curry sur ses réseaux sociaux, évoquant un « partenariat d’une vie ».