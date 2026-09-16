Mike Conley séduit par la culture de la gagne des Celtics

Dernier représentant de la Draft 2007 avec Kevin Durant et Al Horford, en attendant de savoir si Jeff Green retrouve un contrat, Mike Conley reste néanmoins privé de titre en comparaison avec ses camarades de cuvée.

À l’approche de sa vingtième (et dernière ?) saison dans la ligue, mais également de son 39e anniversaire, le meneur a fait le pari de partir à la découverte de la conférence Est pour potentiellement décrocher le Graal. Plus précisément chez les Celtics, pour un an au minimum salarial.

Une signature que l’expérimenté Mike Conley justifie par le caractère « légendaire » de la franchise du Massachusetts : « La principale raison, c’est qu’il y a très peu de franchises et d’équipes qui essaient de gagner chaque année », a-t-il déclaré, au cours de sa présentation officielle. « La culture parle d’elle-même ici, à Boston. Les titres, les bannières au plafond, les fans… Ça résume tout. »

Quel rôle à ce stade de sa carrière ?

Et l’ancien All-Star d’ajouter, sur ce que représente Boston à ses yeux : « Dès que j’y pense, je pense à la victoire, à cette culture de la gagne. C’est comme ça depuis que je suis gamin et depuis que je suis arrivé en NBA. J’étais déjà là quand [Kevin Garnett] et sa bande ont remporté le titre, avec [Rajon] Rondo et compagnie. Et quand ils ont évidemment gagné le dernier il y a deux ans. On y pense immédiatement. Puis, quand on entre dans cette salle, on ressent une atmosphère particulière. Il y a un truc à part. »

Appelé à sortir du banc pour faire souffler Derrick White et Payton Pritchard, mais également appelé à encadrer les plus jeunes comme Hugo Gonzalez, Jordan Walsh ou Chris Cenac Jr., Mike Conley sait qu’il n’a plus les mêmes jambes qu’avant. Pour autant, il se voit jouer malgré tout un rôle important chez les Celtics en 2026/27.

« À ce stade, après 20 ans de carrière, on aimerait pouvoir dire qu’on se sent comme dans sa jeunesse… Sauf que l’on grandit », a expliqué le gentleman des parquets. « Avec l’âge, on comprend ce qu’on peut apporter à différents moments de la saison. J’en ai encore sous le capot et je peux toujours apporter sur le terrain comme en dehors. Le leadership est une chose que je sais pouvoir apporter, tout comme ce sentiment d’urgence que Paul [George] et moi devons aussi apporter à ce groupe, en tant que joueurs n’ayant pas encore eu la chance de gagner un titre. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 1.6 0.6 0.6 0.3 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.