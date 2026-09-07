Jaylen Brown parti, Jordan Walsh veut passer un cap en attaque

La prolongation obtenue cet été n’a pas changé l’approche de Jordan Walsh. À 22 ans, l’ailier des Celtics considère surtout ce nouveau contrat comme la confirmation du travail accompli depuis son arrivée en NBA.

« Cela signifie qu’au lieu d’être simplement un joueur qui arrive dans la ligue et disparaît au bout de trois ans, j’ai désormais une certaine sécurité pour rester », explique-t-il. « Évidemment, j’ai des objectifs plus importants, mais c’est énorme de garder cette porte ouverte pour pouvoir accomplir ce que je veux. »

Une sécurité qui ne signifie donc pas que Jordan Walsh compte se reposer sur ses acquis. Après trois premières saisons passées à essayer de se faire une place dans la rotation de Boston, il veut désormais ajouter de nouvelles dimensions à son jeu.

Le départ de Jaylen Brown a forcément rebattu une partie des cartes sur les ailes, même si l’arrivée de Paul George maintient une forte concurrence. Pour Jordan Walsh, progresser offensivement apparaît donc comme l’une des clés pour obtenir davantage de responsabilités.

Après une troisième saison à 5,4 points et 4,0 rebonds de moyenne, c’est notamment dans ce domaine qu’il souhaite franchir un cap. Sa défense et son énergie lui ont permis de gagner progressivement du temps de jeu en NBA, mais il veut désormais devenir une menace beaucoup plus complète.

Paul George comme professeur

« Je veux pouvoir contribuer et être capable de créer mes propres tirs », explique-t-il. « Je veux qu’on puisse faire appel à moi lorsqu’on a besoin d’un panier, tout en continuant à faire défensivement ce que je fais depuis le début, parce que c’est ce qui m’a permis d’arriver jusqu’ici. »

L’objectif est donc clair : conserver ce qui constitue sa principale qualité tout en devenant moins dépendant de ses coéquipiers en attaque.

« Ajouter cette partie offensive, devenir une menace en permanence et pouvoir aller chercher mon propre panier si nécessaire, c’est ce qui va me permettre de franchir un nouveau cap. »

Pour y parvenir, Jordan Walsh dispose justement d’une référence idéale à Boston. Il a profité de l’été pour travailler à Los Angeles avec plusieurs de ses coéquipiers, dont Jayson Tatum, mais aussi Paul George.

L’arrivée de l’ancien joueur des Pacers, du Thunder, des Clippers et des Sixers représente une opportunité particulière pour le jeune Celtic. Au fil de sa carrière, Paul George s’est imposé comme l’un des meilleurs créateurs de tir à son poste, grâce notamment à son jeu en sortie de dribble.

Un domaine dans lequel Jordan Walsh aimerait justement progresser. « J’ai pu passer un peu de temps avec PG à Los Angeles », raconte-t-il. « Je lui ai envoyé quelques messages en lui disant : ‘Quand tu arriveras à Boston, il faudra qu’on fasse une séance ensemble. Il y a certaines choses que je veux apprendre. Je veux ajouter un pull-up à mi-distance et tu es vraiment très bon dans ce domaine. Alors aide-moi à y arriver.’ »

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9:13 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 7:45 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 68 17:49 50.9 38.4 77.2 1.3 2.8 4.0 0.8 2.0 0.7 0.5 0.5 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.