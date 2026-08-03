Jordan Walsh atteint le premier “checkpoint” de sa carrière

Jordan Walsh semble s’être établi à Boston. À la fin du mois de juillet, les Celtics ont d’abord garanti la dernière année de son contrat à hauteur de 2.4 millions de dollars avant de lui offrir une prolongation sur trois ans pour 16 millions de dollars. Si la dernière année de ce nouveau contrat est une «team option», le principal intéressé est soulagé d’avoir obtenu cette prolongation.

«C’est génial», confesse-t-il pour NBC Sports Boston. «Je pense que c’est parfait pour moi. Cela me donne une certaine sécurité et le sentiment que la franchise croit en moi. C’est une étape importante. Elle me permet de passer un nouveau cap parce que maintenant je suis ici avec les Celtics et c’est plus tangible. Ce n’est pas comme si ce n’était pas le cas avant, mais je me sens plus en sécurité et davantage impliqué. Donc, cela m’apporte une plus grande sérénité et c’est la chose la plus importante.»

Arrivé il y a trois ans aux Celtics, Jordan Walsh a évolué saison après saison sans brûler les étapes. Lors de la saison 2023/24, il n’avait joué que neuf matchs pour seulement neuf minutes de jeu en moyenne. L’année suivante, s’il avait participé à 52 rencontres, il devait encore se contenter de bouts de match avec un temps de jeu limité à moins de huit minutes. Cependant, la saison dernière, il a pu profiter de la blessure de Jayson Tatum pour obtenir davantage d’opportunités. Il est devenu un membre important de la rotation de Joe Mazzulla avec 18 minutes de jeu en moyenne.

Récompensé pour sa défense

Si l’apport offensif reste discret avec seulement 5.4 points de moyenne en 2025/26, dont une pointe à 22 unités face aux Wizards son record personnel, c’est par la défense que Jordan Walsh s’est imposé. Du haut de son 1m98 et de son envergure de 2m13, l’ailier est souvent envoyé en mission sur le meilleur attaquant adverse que ce soit Tyrese Maxey ou Paolo Banchero.

«C’est un ‘checkpoint’ de ma carrière. Lors de mes trois premières années, j’essayais de prouver que je pouvais jouer dans cette Ligue. Je pense que j’ai prouvé que je pouvais être un joueur NBA», affirme Jordan Walsh. «Maintenant, je dois corriger mes faiblesses pour m’améliorer, produire davantage et gagner plus.»

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9:13 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 7:45 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 68 17:49 50.9 38.4 77.2 1.3 2.8 4.0 0.8 2.0 0.7 0.5 0.5 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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