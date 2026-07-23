Jordan Walsh prolongé jusqu’en 2030 par les Celtics

Les Celtics continuent de verrouiller leurs jeunes joueurs. Après Neemias Queta et Ron Harper Jr, c’est au tour de Jordan Walsh de s’inscrire dans la durée.

Selon ESPN, l’ailier de 22 ans a accepté une prolongation de trois ans et 15 millions de dollars, qui débutera en 2027/28 et le liera à Boston jusqu’en 2030. Chris Haynes évoque 16 millions de dollars, sans doute avec des bonus.

L’accord intervient quelques jours après que les Celtics ont garanti son salaire de 2,4 millions de dollars pour 2026/27. Sélectionné en 38e position de la Draft 2023, l’ancien d’Arkansas a mis du temps à faire son trou dans le Massachusetts mais il a finalement trouvé sa place lors de sa troisième saison NBA.

En 68 rencontres, dont 25 comme titulaire, Jordan Walsh a tourné à 5,4 points et 4,0 rebonds en 17,8 minutes, à 51% au tir et 38% à 3-points.

La défense comme carte de visite

Au-delà des chiffres, le champion NBA 2024 s’est surtout installé comme l’un des principaux spécialistes défensifs de Joe Mazzulla. Chargé de ralentir Tyrese Maxey, James Harden ou bien encore Paolo Banchero, il avait notamment reçu les compliments de Tyronn Lue après une mission face au « Barbu ».

« Quand je prends un rebond ou que je réalise une interception, cela me reste en tête. La défense est toujours ma priorité », expliquait-il après son record en carrière à 22 points.

À environ cinq millions de dollars par saison, Boston mise sur la progression d’un « role player » de 22 ans, dont l’énergie et la polyvalence correspondent aux besoins de l’effectif et à la philosophie de son coach.

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9:13 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 7:45 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 68 17:49 50.9 38.4 77.2 1.3 2.8 4.0 0.8 2.0 0.7 0.5 0.5 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.