Les Celtics et Tyronn Lue saluent la défense de Jordan Walsh sur James Harden

Depuis que le mois de novembre a commencé, Jordan Walsh a gagné des minutes. Joe Mazzulla s'appuie sur l'éthique de travail de l'ailier pour lui faire confiance, avec 24 minutes de moyenne sur les sept matches qu'il a joués.

Son plus gros temps de jeu, c'était contre les Clippers, avec un défi de taille : défendre sur James Harden. Avec les absences de Kawhi Leonard et Bradley Beal, le MVP 2018 retrouve ses habitudes offensives et tournait à 25 points de moyenne avant ce déplacement à Boston.

« Il est différent de tous ceux sur lesquels j'ai défendu jusqu'à maintenant. D'habitude, avec les autres, je mets la pression, je cherche à toucher le ballon, à le voler », analyse Jordan Walsh. « Avec lui, c'est comme si je devais lui donner de l'espace. Car s'il shoote, même si je ne semble pas le toucher, il aura la faute. Cela augmente alors mon sentiment d'urgence et ma discipline. »

Plusieurs actions confirment les dires de l'ailier des Celtics, qui a commis cinq fautes, synonymes à chaque fois de lancers-francs pour le barbu. Ce dernier a terminé avec 37 points, dont 18 dans les cinq dernières minutes de la rencontre, avec un 9/22 au shoot et 14/15 sur la ligne. Sur l'aspect des lancers, Jordan Walsh a donc été en difficulté.

« On a besoin d'un joueur qui peut s'occuper du meilleur joueur adverse tous les soirs »

Néanmoins, il peut aussi se réjouir d'avoir volé trois ballons dans les mains ou sur une passe de James Harden, et d'avoir bien contesté plusieurs de ses tirs.

« Il a gagné des opportunités et a fait du bon travail. En face de lui, c'est l'un des meilleurs pour provoquer des fautes. Quand on s'occupe de lui pendant 33 minutes, on va l'envoyer aux lancers-francs deux ou trois fois », concède Joe Mazzulla. « Il s'agit surtout de rester discipliné toute la rencontre. Il a montré un bon état d'esprit pour relever ce défi, avec le professionnalisme et la ténacité nécessaires pour y parvenir chaque soir. »

Qu'en pensent ses coéquipiers ? « Il a fait un sacré boulot en défense. On en avait besoin. Son jeu offensif va grandir et c'est sa défense qui va lui permettre de rester sur le parquet », juge Payton Pritchard. « On ne veut pas donner des lancers-francs et il a trop envoyé Harden sur la ligne en seconde période », regrette Jaylen Brown. « Jordan fait de l'excellent boulot. Son niveau d'énergie, son impact physique sont bons. On a besoin d'un joueur qui peut s'occuper du meilleur joueur adverse tous les soirs. »

Ce que veut son coach d'ailleurs. « C'est son rôle de devenir un joueur qui peut défendre sur n'importe qui, n'importe quel soir. Et il l'accepte », confirme Joe Mazzulla, quand son homologue, Tyronn Lue, a salué la performance de son adversaire. « On l'a vu l'autre soir, contre Tyrese Maxey. Ce n'est pas facile et il avait été bon. Pareil avec James, en allant le chercher très haut, en lui rendant la vie dure. Il a été bon pour frustrer James, le fatiguer. Il a été excellent », remarque le coach des Clippers.

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9:13 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 7:45 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 9 15:27 47.1 43.8 50.0 1.2 2.8 4.0 0.8 1.9 0.8 0.2 0.6 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.