Les Celtics ont fait confiance à Jordan Walsh dans le final

« J'essaie d'être le meilleur ‘role player' possible », affiche Jordan Walsh en toute modestie. Objectif largement rempli au regard de sa prestation sur le parquet du Magic dimanche soir. Avec d'autres éléments du banc des Celtics, l'ailier a joué un rôle clé dans la victoire des siens.

En 26 minutes, il a cumulé 6 points (2/2 de loin), 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions avec un +13 au score lorsqu'il était en jeu. On retiendra surtout qu'il a été mobilisé sur l'ensemble du quatrième quart-temps d'une rencontre disputée. Alors que jusqu'ici cette saison, son temps de jeu était plutôt lié au « garbage time ».

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai eu confiance en lui et que je l’ai choisi, c’est son éthique de travail en coulisses. Son attitude et son sérieux n’ont jamais changé, même lorsqu’il ne jouait pas. Je lui ai dit : ‘Tu sembles oublier, vous êtes les seuls avec qui j’ai travaillé en NBA en tant qu’assistant.' Donc je sais ce qu’ils traversent physiquement, mentalement, psychologiquement », livre Joe Mazzulla après la rencontre.

Une confiance récompensée par l'activité de son joueur, dont on retiendra surtout son tir décisif à une quinzaine de secondes de la fin, avec un écart de deux unités en faveur de sa formation. « Au début, je pensais que JB allait shooter, alors je me suis dit que j’allais aller prendre le rebond », commence par décrire Jordan Walsh.

Sauf que Jaylen Brown a pénétré pour mieux ressortir le ballon vers Payton Pritchard. Celui-ci aussi, plutôt que de prendre le tir, a préféré feinter, fixer et délivrer le cuir dans le corner pour un meilleur tir. Celui de Walsh.

Ses coéquipiers ont célébré pour lui

« Je me suis dit : ‘Attends, P pourrait me la passer’, donc je devais me démarquer. Je me suis donc déplacé, il m’a vu, il m’a passé le ballon, et j’ai marqué. Je me suis dit : ‘Oh mon dieu.’ Je n’ai même pas célébré. Je crois que j’étais simplement dans le moment », poursuit l'intéressé qui a eu la réactivité et l'intelligence de bien se décaler dans le corner en voyant le déplacement de ses coéquipiers.

L'ailier n'a peut-être pas célébré, ses partenaires du banc l'ont fait pour lui, exultant en voyant ce « dagger », synonyme de victoire des Celtics. « Il est récompensé pour son intensité ces derniers matchs », félicite par exemple Jaylen Brown en référence à ses récentes sorties. Son temps de jeu avait dépassé les 18 minutes sur trois des quatre derniers matchs des Celtics.

Le signe que le 38e choix de la Draft 2023 s'installe progressivement dans les rotations, après deux premières années où il avait été très peu mobilisé. « Je ne savais pas vraiment quelles étaient les attentes. Je ne savais pas comment me préparer pour un match. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J’étais juste un gamin qui sortait de l’université, qui voulait juste jouer », avoue d'ailleurs le joueur de 21 ans, en parlant de ses premiers pas dans la maison verte, à l'âge de 19 ans seulement.

Le jeune homme d'antan, qui s'appuie aussi sur les conseils de Jayson Tatum cette saison, semble avoir bien grandi. « Il faut avoir ce type d’urgence, surtout pour un jeune joueur, et c’est difficile à enseigner, difficile à simuler, difficile à reproduire – mais il a su l’activer, et il a ce sentiment d’urgence comme s’il jouait sa vie de basketteur. Et il devrait toujours jouer ainsi, c’est un véritable crédit pour lui », termine son coach.

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 8 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 4 6 40.0 40.0 0.0 0.8 0.2 1.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.