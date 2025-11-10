Matchs
NBA hier
Matchs
hier
MIL115
HOU122
NYK134
BRO98
ORL107
BOS111
MEM100
OKC114
PHI108
DET111
GSW114
IND83
SAC117
MIN144
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

À l’expérience, les Celtics prennent leur revanche sur le Magic

Publié le 10/11/2025 à 5:58 Twitter Facebook

Contrairement à vendredi, les Celtics ont pris le dessus (111-107) sur le Magic en Floride. Grâce aux 52 points du duo Jaylen Brown – Anfernee Simons.

boston celticsDeux jours après s'être défiés une première fois en Floride, le Magic et les Celtics remettaient ça au Kia Center. La différence, c'est que ce n'est pas Orlando mais bien Boston qui l'a emporté cette fois-ci, à l'issue d'un match équilibré et qui s'est joué dans les douze dernières minutes.

Si c'est le Magic qui attaque fort grâce à Jalen Suggs, avec un 21-9 au bout de six minutes et une adresse au rendez-vous, couplée à une agressivité de tous les instants en défense, l'entrée en jeu d'Anfernee Simons change la donne. D'abord aidé par Jaylen Brown et Derrick White, il aide à réduire tranquillement l'écart à la fin du premier quart-temps (33-30).

Puis, dans le deuxième, ce même Anfernee Simons s'enflamme avec 14 points de suite et il initie un 18-4 qui met les Celtics à +11. Mais cet écart ne tiendra pas, puisque le collectif floridien répond en fin de mi-temps, avec une belle domination dans la peinture (54-54).

Après un long mano a mano, qui a duré tout le troisième quart-temps (80-78), c'est Boston qui se détache en premier dans le dernier acte. Pourtant sans Jaylen Brown, les C's s'appuient sur leurs remplaçants, et notamment Luka Garza, dominateur sous le cercle, pour signer un 13-0 qui remet Orlando à bonne distance (96-85).

Ensuite, le discret Paolo Banchero a beau prendre le jeu à son compte, à un moment où son équipe est incapable de prendre soin du ballon, de résister physiquement ou de trouver de bonnes positions de tir, il ne peut rien devant la maîtrise des hommes de Joe Mazzulla sous pression. À tour de rôle, Jaylen Brown, Derrick White et Jordan Walsh se chargent ainsi de régler l'affaire avec un panier à 3-points chacun. Game over (111-107) !

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les 3-points ont fait la différence. Jaylen Brown (27 points), Derrick White (21 points) puis Jordan Walsh. Tels ont été les auteurs des paniers, tous réussis à 3-points, qui auront mis les Celtics à l'abri dans cette rencontre. Mis sur orbite par Luka Garza (16 points, 8 rebonds) quelques minutes auparavant, les champions 2024 ont assuré dans le « money time », quand le Magic était revenu à -2, sous l'impulsion de Paolo Banchero (28 points). De quoi provoquer des cris de désespoir de toute une salle. À l'arrivée, cela donne un correct 13/33 de loin pour Boston, quand Orlando doit se contenter d'un vilain 7/30.

Le coup de chaud d'Anfernee Simons. Si les Celtics ont pu gagner cette nuit, c'est notamment parce que Anfernee Simons (25 points) a su se montrer déterminant en première mi-temps, quand le Magic avait pris jusqu'à 12 points d'avance, derrière la bonne entame de Jalen Suggs (20 points, 8 rebonds, 3 interceptions). Tranchant dès son entrée en jeu, le nouveau sixième homme de Joe Mazzulla, originaire de Floride, a réussi cette impressionnante série de 14 points d'affilée, pour porter le score de 30-33 à 48-37 dès le début du second quart-temps. Dès lors, Boston n'a plus été décroché dans la rencontre.

Orlando / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Banchero 35 9/16 0/5 10/10 0 6 6 4 5 0 6 0 +7 28 25
F. Wagner 37 5/17 1/4 9/10 7 2 9 3 2 2 2 0 +4 20 19
W. Carter Jr. 32 4/10 2/6 2/2 1 3 4 1 5 1 3 1 -3 12 10
D. Bane 35 4/9 0/1 1/1 0 5 5 6 4 0 1 0 +11 9 14
J. Suggs 29 6/8 2/4 6/7 2 6 8 4 2 3 3 0 +21 20 29
J. Isaac 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -1
T. da Silva 23 4/9 2/5 2/2 1 4 5 0 0 0 0 0 -2 12 12
N. Penda - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Bitadze 15 1/2 0/0 0/0 1 1 2 1 4 1 0 3 -6 2 8
T. Jones 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 -14 0 1
A. Black 20 2/7 0/4 0/0 0 3 3 0 2 1 1 0 -25 4 2
Total 35/79 7/30 30/32 12 30 42 21 24 8 17 4 107
Boston / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Minott 16 0/2 0/1 0/0 2 0 2 1 0 1 0 0 -17 0 2
N. Queta 26 3/6 0/0 2/4 4 2 6 0 6 0 1 1 0 8 9
D. White 36 7/18 3/9 4/6 1 2 3 4 2 3 2 0 -4 21 16
J. Brown 34 10/24 1/4 6/7 1 4 5 2 4 1 4 1 -17 27 17
P. Pritchard 33 2/8 1/6 0/0 0 5 5 4 4 0 3 0 +2 5 5
S. Hauser 17 0/2 0/1 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 +6 0 2
L. Garza 17 7/8 0/1 2/4 4 4 8 3 4 1 1 0 +9 16 24
A. Simons 23 8/13 5/8 4/4 0 1 1 3 3 0 2 0 +9 25 22
J. Walsh 26 2/3 2/2 0/0 1 5 6 4 3 2 0 0 +13 6 17
H. Gonzalez 13 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 2 1 0 +19 3 6
Total 40/85 13/33 18/25 13 28 41 22 27 10 14 2 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL115
HOU122
NYK134
BRO98
ORL107
BOS111
MEM100
OKC114
PHI108
DET111
GSW114
IND83
SAC117
MIN144

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

Orlando Magic en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes