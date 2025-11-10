À l’expérience, les Celtics prennent leur revanche sur le Magic

Deux jours après s'être défiés une première fois en Floride, le Magic et les Celtics remettaient ça au Kia Center. La différence, c'est que ce n'est pas Orlando mais bien Boston qui l'a emporté cette fois-ci, à l'issue d'un match équilibré et qui s'est joué dans les douze dernières minutes.

Si c'est le Magic qui attaque fort grâce à Jalen Suggs, avec un 21-9 au bout de six minutes et une adresse au rendez-vous, couplée à une agressivité de tous les instants en défense, l'entrée en jeu d'Anfernee Simons change la donne. D'abord aidé par Jaylen Brown et Derrick White, il aide à réduire tranquillement l'écart à la fin du premier quart-temps (33-30).

Puis, dans le deuxième, ce même Anfernee Simons s'enflamme avec 14 points de suite et il initie un 18-4 qui met les Celtics à +11. Mais cet écart ne tiendra pas, puisque le collectif floridien répond en fin de mi-temps, avec une belle domination dans la peinture (54-54).

Après un long mano a mano, qui a duré tout le troisième quart-temps (80-78), c'est Boston qui se détache en premier dans le dernier acte. Pourtant sans Jaylen Brown, les C's s'appuient sur leurs remplaçants, et notamment Luka Garza, dominateur sous le cercle, pour signer un 13-0 qui remet Orlando à bonne distance (96-85).

Ensuite, le discret Paolo Banchero a beau prendre le jeu à son compte, à un moment où son équipe est incapable de prendre soin du ballon, de résister physiquement ou de trouver de bonnes positions de tir, il ne peut rien devant la maîtrise des hommes de Joe Mazzulla sous pression. À tour de rôle, Jaylen Brown, Derrick White et Jordan Walsh se chargent ainsi de régler l'affaire avec un panier à 3-points chacun. Game over (111-107) !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les 3-points ont fait la différence. Jaylen Brown (27 points), Derrick White (21 points) puis Jordan Walsh. Tels ont été les auteurs des paniers, tous réussis à 3-points, qui auront mis les Celtics à l'abri dans cette rencontre. Mis sur orbite par Luka Garza (16 points, 8 rebonds) quelques minutes auparavant, les champions 2024 ont assuré dans le « money time », quand le Magic était revenu à -2, sous l'impulsion de Paolo Banchero (28 points). De quoi provoquer des cris de désespoir de toute une salle. À l'arrivée, cela donne un correct 13/33 de loin pour Boston, quand Orlando doit se contenter d'un vilain 7/30.

– Le coup de chaud d'Anfernee Simons. Si les Celtics ont pu gagner cette nuit, c'est notamment parce que Anfernee Simons (25 points) a su se montrer déterminant en première mi-temps, quand le Magic avait pris jusqu'à 12 points d'avance, derrière la bonne entame de Jalen Suggs (20 points, 8 rebonds, 3 interceptions). Tranchant dès son entrée en jeu, le nouveau sixième homme de Joe Mazzulla, originaire de Floride, a réussi cette impressionnante série de 14 points d'affilée, pour porter le score de 30-33 à 48-37 dès le début du second quart-temps. Dès lors, Boston n'a plus été décroché dans la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.