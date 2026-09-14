Pour sa deuxième saison, Hugo Gonzalez met l’accent sur la justesse

« Il a réalisé une excellente saison rookie. » Dès le mois de mai dernier, Brad Stevens avait tenu à saluer la première saison en NBA d’Hugo Gonzalez. Il jugeait l’arrière/ailier comme une « une pièce essentielle » de l’avenir des Celtics. Il faudra désormais confirmer lors du deuxième exercice et, pour cela, son été ne fut pas de tout repos.

« J’ai joué les fenêtres de qualification FIBA et la Summer League, en passant aussi beaucoup de semaines à Boston », raconte l’Espagnol à CLNS. « J’ai travaillé sur des choses qui peuvent sembler secondaires mais qui sont nécessaires pour devenir plus complet et aider l’équipe. »

Déjà installé dans la rotation de Joe Mazzulla, Hugo Gonzalez sait qu’il doit limiter ses erreurs s’il désire gagner encore du temps de jeu. « Je dois continuer de faire les bonnes choses, prendre la meilleure décision possible », assure-t-il. « La prise de décision est primordiale, pour avoir de l’impact des deux côtés du terrain. Je dois prendre la juste décision à chaque fois. »

Pendant que Brad Stevens frappait encore fort en échangeant Jaylen Brown, après avoir transféré Jrue Holiday et Kristaps Porzingis ou Marcus Smart ces dernières années, l’Espagnol est toujours là.

Comment vit-il ces moments, avec son nom qui circule parfois dans les rumeurs, si tôt dans sa carrière ?

« On sait que ça arrive quand on est en NBA. On sait qu’on peut être transféré. Je ne serais pas le premier ni le dernier à être échangé », réagit-il. « Quand on débarque en NBA, on sait que notre contrat peut servir à un transfert. Ça fait partie du business. Il faut se rendre compte qu’on a seulement le contrôle sur certaines choses. On laisse le temps faire son œuvre et on observe comment les choses évoluent. »

Hugo González Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 74 14:39 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 1.7 0.6 0.5 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.