Brad Stevens valide la saison rookie d’Hugo Gonzalez

Ecarté de la rotation des Celtics lors du premier tour des playoffs, à l’exception d’un passage plus long dans le Game 7 face aux Sixers, Hugo Gonzalez a réalisé une saison rookie correcte, et peu d’observateurs l’imaginaient à un tel niveau. Pour autant, à l’instar d’un Ajay Mitchell la saison passée au Thunder, il lui faudra franchir un cap pour s’imposer comme un joueur de rotation en playoffs.

« Il ne s’est pas suffisamment démarqué des autres gars », résume Brad Stevens à propos de l’arrière espagnol. « En tant que dirigeant, je ne peux pas dire qu’un joueur aurait dû jouer à la place d’un autre. Il n’y avait pas assez d’écart entre eux. Je savais que Jaylen Brown devait jouer. Je savais que Derrick White devait jouer. Je savais que Payton Pritchard devait jouer. Au final, ça fait partie d’une équipe. Mais je suis encouragé par tous ces joueurs, même s’il n’y avait pas une grande différence entre eux. »

Pour autant, le président des Celtics considère son ancien second tour de Draft comme un élément de l’avenir de la franchise. Pas question donc de l’utiliser comme monnaie d’échange, et l’Espagnol a la confiance de ses dirigeants.

« Hugo a réalisé une excellente saison rookie et je pense qu’il est une pièce essentielle pour notre avenir, parce que ses qualités athlétiques peuvent faire la différence dans les grands matchs », a ajouté Stevens. « C’est quelque chose de réel. On le voit, on le sait. Sa force est incroyable. Rapporté à son gabarit, c’est probablement l’un des joueurs les plus puissants de notre équipe aujourd’hui alors qu’il n’a que 20 ans. Il a un très bel avenir devant lui. »

Hugo González Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 74 14:39 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 1.7 0.6 0.5 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.