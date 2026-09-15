La Finlande comme point de départ du nouveau Jazz

La saison n’a pas encore commencé, mais le Jazz veut poser ses fondations. En août, Will Hardy, Jaren Jackson Jr. et Keyonte George avaient rejoint Lauri Markkanen en Finlande. Dans une vidéo publiée par la franchise, Utah raconte cette semaine mêlant entraînements, sauna, bains glacés et moments de vie à Helsinki.

Avec une particularité : Will Hardy ne s’est pas contenté de regarder. Le coach a couru et souffert avec ses joueurs, tout comme le propriétaire Ryan Smith.

« On fait les sprints ensemble, on souffre ensemble. Alors, quand il me crie dessus pendant un match, je sais qu’il a traversé la même douleur que moi », explique Keyonte George. « C’est spécial. C’est mon coach, mais j’ai l’impression que c’est un grand frère. »

Une implication remarquée aussi par Jaren Jackson Jr. : « Le propriétaire, le coach… C’est différent. Ce que tu vois, c’est la culture. » De quoi accélérer la création de liens alors que l’ancien défenseur de l’année, arrivé de Memphis en février, n’a disputé que trois matchs avec Utah avant qu’une opération ne mette fin à sa saison.

« Personne ne viendra nous sauver »

Cette semaine finlandaise a surtout fait émerger un mot d’ordre : « Personne ne viendra nous sauver. Il n’y a que nous. » Une phrase répétée pendant les séances, jusqu’à devenir, selon Keyonte George, « le thème de l’année ».

Le message colle aux ambitions d’une équipe qui, après 22 victoires, veut désormais franchir un cap, avec notamment le tandem Markkanen – Jackson Jr..

Pour le Finlandais, l’essentiel était aussi ailleurs. « Ça signifie beaucoup pour moi de les avoir ici, de leur faire découvrir la culture finlandaise, de passer du temps et de s’entraîner ensemble. »

Le séjour s’est aussi terminé dans les tribunes pour voir Lauri Markkanen avec la sélection finlandaise. « Je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience », souffle Jaren Jackson Jr., séduit par cette immersion loin de Salt Lake City. Même satisfaction pour Will Hardy au moment de repartir.

« Ça a été une super semaine. Les gars ont bien travaillé. Mais surtout, on a passé beaucoup de bons moments hors du terrain : sauna, dîners, balades dans Helsinki, cafés… Maintenant, retour au travail », conclut le coach.