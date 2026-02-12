La saison de Jaren Jackson Jr. est-elle déjà finie ?

Trois petits matchs et à l’année prochaine ? Alors qu’il ne jouait déjà pas dans les quatrièmes quart-temps depuis son arrivée à Utah, Jaren Jackson Jr. devrait désormais rejoindre l’infirmerie du club…

C’est ce qu’annonce Chris Haynes, « l’insider » assurant que « JJJ » devrait manquer le reste de la saison afin de subir une opération du genou gauche pour retirer une excroissance de type PVNS.

Arrivé début février dans un échange majeur avec Memphis, l’ancien DPOY doit incarner le nouveau visage du projet du Jazz aux côtés de Lauri Markkanen. Néanmoins, avec 18 victoires pour 37 défaites à l’heure actuelle, la franchise de Salt Lake City n’a plus rien à jouer cette saison, et ne va donc pas forcer pour trop gagner.

Programmer l’opération dès maintenant permet donc à la fois de préparer au mieux la saison prochaine, tout en essayant de récupérer le choix de Draft le plus haut lors de la prochaine « lottery ».

Mais qu’est-ce donc que la PVNS (synovite villonodulaire pigmentée) ? Il s’agit en fait d’une affection rare de la membrane synoviale, susceptible de provoquer des douleurs, des gonflements et des limitations de mobilité. L’intervention chirurgicale vise à « nettoyer » l’articulation et à éviter une aggravation à long terme.

Jaren Jackson Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26:07 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 28:27 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 23:27 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27:15 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28:22 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32:11 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 MEM 74 29:49 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2 2025-26 UTA 3 24:00 49.0 33.3 87.5 0.3 4.0 4.3 2.7 3.0 2.0 2.3 0.3 22.3 2025-26 MEM 45 30:43 47.5 35.9 79.7 0.9 4.8 5.8 1.9 3.8 1.0 2.2 1.5 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.