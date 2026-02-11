La NBA face au « tanking » des quatrièmes quart-temps…

Alors que la NBA enquête sur les dix absents du Thunder (Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Lu Dort…) face aux Spurs la semaine dernière, dans un match transmis à la télévision nationale, Adam Silver va-t-il s’attaquer aux nouvelles formes du « tanking » qui se développent dans la Grande Ligue ?

Au Jazz et aux Wizards, on ne vise déjà plus rien cette saison, et les quatrièmes quart-temps ressemblent déjà à une grande course vers la « lottery ». Tout juste arrivé à Salt Lake City, Jaren Jackson Jr. a déjà disputé deux matchs serrés… durant lesquels il n’a pourtant pas foulé le parquet dans le dernier round. Face à Orlando et Miami, le All-Star est ainsi resté assis sur le banc lors des 12 dernières minutes, avec Lauri Markkanen et Jusuf Nurkic.

Interrogé pour savoir s’il avait pensé à relancer son « frontcourt » en fin de match contre le Heat, Will Hardy a répondu d’un laconique « non » en conférence de presse…

Ironie de l’histoire, son équipe a battu le Heat, et Bam Adebayo râlait sur le fait que son équipe « devait trouver des moyens de battre des équipes qui essaient de perdre ». Car cette stratégie de Utah ressemble clairement à du « tanking » déguisé, d’autant que le coach du Jazz n’appelle même pas de temps-mort dans ces fins de matchs serrées.

Aux Wizards, on semble appliquer la même stratégie, même si ça se retourne parfois contre l’équipe, et on n’est pas franchement pressé de lancer Trae Young ou encore Anthony Davis sur les terrains.

« J’ai pensé que c’était l’occasion de faire jouer nos gars et aussi de leur donner du temps de jeu dans les moments décisifs » avait justifié Brian Keefe, qui avait donc sorti Bilal Coulibaly, Khris Middleton, Bub Carrington ou encore Marvin Bagley III dès le milieu du troisième quart-temps face aux Kings. Sans jamais les relancer dans l’ultime période pour finir le match avec Will Riley, AJ Johnson, Anthony Gill, Skal Labissiere et Sharife Cooper, un groupe beaucoup plus habitué aux parquets de G-League qu’à ceux de la NBA…

La NBA continue de réfléchir à des antidotes

Evidemment, l’explication vient de la prochaine Draft, avec un Top 3 annoncé comme particulièrement fort (Darryn Peterson, Cameron Boozer, AJ Dybantsa) et qui fait saliver toutes les équipes du bas de tableau.

Hormis les Pelicans (15-40) qui n’ont pas d’intérêt à « tanker » puisque leur choix ira aux Hawks, les autres clubs ont tout intérêt à maximiser leurs chances de finir dans le Top 3 de la Draft 2026. Ça concerne les Kings (12-43), les Pacers (14-40), les Wizards (14-38), les Nets (15-37) voire les Mavericks (19-34) et les Grizzlies (20-32).

Ça pourrait même concerner les Bucks (21-30) et les Bulls (24-30), même s’ils ont moins d’intérêt à le faire et qu’ils partent peut-être d’un peu trop haut.

Dans tous les cas, Marc Stein assure que le comité chargé de l’évolution des règles en NBA a discuté en janvier de nouveaux moyens de limiter le « tanking ». Certes, le lissage des probabilités et la création du play-in ont limité le phénomène, les équipes ne cherchant plus à squatter les bas-fonds de la ligue sur plusieurs années. Par contre, elles continuent de faire une croix sur la deuxième partie de saison, dès que la Draft est suffisamment attrayante…

Quant à la NBA, ses leviers semblent limités face à ces utilisations détournées. Sa « Player Participation Policy » se concentre sur les absences des stars lors des matchs diffusés par les chaînes nationales, pas sur les fluctuations en cours de rencontre et même si sa constitution permet théoriquement à Adam Silver de sanctionner quand un match « se termine autrement que sur la base de ses mérites », sa capacité d’action reste floue dans ce cadre.