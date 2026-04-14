Le Jazz pense très fort aux playoffs pour l’an prochain

« À 100% », lâche Jaren Jackson Jr. à qui une journaliste vient de demander, en fin de conférence de presse, s’il considérait que le Jazz avait l’effectif pour jouer les playoffs la saison prochaine.

Cette thématique a été beaucoup abordée durant ces interviews de fin de saison dans l’Utah. Un enthousiasme pour beaucoup lié à l’arrivée de l’ancien intérieur des Grizzlies, récupéré en février dernier pour une poignée de « role players » (Kyle Anderson, Georges Niang…) et surtout des tours de Draft.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’avoir de réelles attentes. J’ai vraiment le sentiment que nous pouvons franchir un palier important l’année prochaine, mais cela dépendra de la manière dont tout le monde s’intègre », note Austin Ainge, le président des opérations basket de la franchise.

Il est encore question d’intégration, car à ce stade, Jaren Jackson Jr. n’a fait que trois apparitions avec sa nouvelle équipe avant d’être mis au frigo en raison d’une blessure au genou. Alors que l’intéressé assure qu’il sera à 100% au moment de la reprise, le Jazz ne devrait pas faire de folie durant l’intersaison en matière de transferts.

« En essayant d’avoir une vision d’ensemble, je pense que nous avons un grand avenir devant nous. C’est une idée que nous gardons un peu dans un coin de notre tête », note Lauri Markkanen, dont l’association à venir avec le nouvel arrivant, qui enthousiasme déjà leur entraîneur, sera scrutée de près l’an prochain.

La raquette du Jazz restera toutefois l’un des principaux enjeux de son intersaison. Jusuf Nurkic arrive en fin de contrat. Tout comme Walker Kessler qui sera « free agent » protégé, autrement dit le Jazz pourra s’aligner sur les offres extérieures qui devraient être formulées pour lui, même si le prometteur pivot sort d’une saison quasi blanche en raison d’une blessure à l’épaule.

Will Hardy attend de voir

Austin Ainge dit avoir eu un bon entretien avec lui, ouvrant la voie à une possible prolongation de contrat. Outre son retour potentiel, le Jazz, qui a terminé à la dernière place à l’Ouest à égalité avec les Kings, devrait disposer d’un beau choix de Draft. Et ce, un an après avoir récupéré en 5e position, Ace Bailey, auteur d’une première saison prometteuse à près de 14 points de moyenne.

L’autre espoir local n’est autre que Keyonte George, auteur d’une saison pleine à 23.6 points et 6.1 passes de moyenne. Les playoffs l’an prochain ? « Il n’y a aucun doute là-dessus chez moi. Nous sommes jeunes, nous avons faim. Tout peut arriver, mais c’est l’objectif », affiche le meneur, selon qui le Jazz, « paraît phénoménal sur le papier ».

« On a de la taille, de l’envergure, et plusieurs joueurs capables de protéger la raquette… On a tous les outils nécessaires », poursuit-il, alors que Will Hardy paraît plus tempéré : « Nous sommes tout à fait capables de nous améliorer et de franchir un cap. Quant à l’ampleur de ce progrès, je ne la connais pas encore. »

Pas de quoi perturber l’enthousiasme de Keyonte George qui parle d’une « nouvelle ère » à venir pour le Jazz. Dans l’Utah, « il y a de grands fans de basket. Il suffit de repenser aux équipes (du Jazz) qui gagnaient et de voir comment les fans réagissaient… J’ai hâte de connaître ça. Je ne peux qu’imaginer l’ambiance qu’il y aura dans la ville », se projette-t-il déjà.