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Le Jazz pense très fort aux playoffs pour l’an prochain

Publié le 14/04/2026 à 15:12 Twitter Facebook

NBA – Keyonte George estime notamment que l’effectif du Jazz, renforcé avec l’arrivée de Jaren Jackson Jr, est phénoménal sur le papier.

Keyonte George« À 100% », lâche Jaren Jackson Jr. à qui une journaliste vient de demander, en fin de conférence de presse, s’il considérait que le Jazz avait l’effectif pour jouer les playoffs la saison prochaine.

Cette thématique a été beaucoup abordée durant ces interviews de fin de saison dans l’Utah. Un enthousiasme pour beaucoup lié à l’arrivée de l’ancien intérieur des Grizzlies, récupéré en février dernier pour une poignée de « role players » (Kyle Anderson, Georges Niang…) et surtout des tours de Draft.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’avoir de réelles attentes. J’ai vraiment le sentiment que nous pouvons franchir un palier important l’année prochaine, mais cela dépendra de la manière dont tout le monde s’intègre », note Austin Ainge, le président des opérations basket de la franchise.

Il est encore question d’intégration, car à ce stade, Jaren Jackson Jr. n’a fait que trois apparitions avec sa nouvelle équipe avant d’être mis au frigo en raison d’une blessure au genou. Alors que l’intéressé assure qu’il sera à 100% au moment de la reprise, le Jazz ne devrait pas faire de folie durant l’intersaison en matière de transferts.

« En essayant d’avoir une vision d’ensemble, je pense que nous avons un grand avenir devant nous. C’est une idée que nous gardons un peu dans un coin de notre tête », note Lauri Markkanen, dont l’association à venir avec le nouvel arrivant, qui enthousiasme déjà leur entraîneur, sera scrutée de près l’an prochain.

La raquette du Jazz restera toutefois l’un des principaux enjeux de son intersaison. Jusuf Nurkic arrive en fin de contrat. Tout comme Walker Kessler qui sera « free agent » protégé, autrement dit le Jazz pourra s’aligner sur les offres extérieures qui devraient être formulées pour lui, même si le prometteur pivot sort d’une saison quasi blanche en raison d’une blessure à l’épaule.

Will Hardy attend de voir

Austin Ainge dit avoir eu un bon entretien avec lui, ouvrant la voie à une possible prolongation de contrat. Outre son retour potentiel, le Jazz, qui a terminé à la dernière place à l’Ouest à égalité avec les Kings, devrait disposer d’un beau choix de Draft. Et ce, un an après avoir récupéré en 5e position, Ace Bailey, auteur d’une première saison prometteuse à près de 14 points de moyenne.

L’autre espoir local n’est autre que Keyonte George, auteur d’une saison pleine à 23.6 points et 6.1 passes de moyenne. Les playoffs l’an prochain ? « Il n’y a aucun doute là-dessus chez moi. Nous sommes jeunes, nous avons faim. Tout peut arriver, mais c’est l’objectif », affiche le meneur, selon qui le Jazz, « paraît phénoménal sur le papier ».

« On a de la taille, de l’envergure, et plusieurs joueurs capables de protéger la raquette… On a tous les outils nécessaires », poursuit-il, alors que Will Hardy paraît plus tempéré : « Nous sommes tout à fait capables de nous améliorer et de franchir un cap. Quant à l’ampleur de ce progrès, je ne la connais pas encore. »

Pas de quoi perturber l’enthousiasme de Keyonte George qui parle d’une « nouvelle ère » à venir pour le Jazz. Dans l’Utah, « il y a de grands fans de basket. Il suffit de repenser aux équipes (du Jazz) qui gagnaient et de voir comment les fans réagissaient… J’ai hâte de connaître ça. Je ne peux qu’imaginer l’ambiance qu’il y aura dans la ville », se projette-t-il déjà.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Lauri Markkanen 42 34:21 47.7 35.5 89.6 2.0 4.9 6.9 2.1 1.5 1.0 0.5 1.8 26.7
Keyonte George 54 33:04 45.6 37.1 89.2 0.4 3.3 3.7 6.1 3.1 1.1 0.3 2.2 23.6
Jaren Jackson Jr. 3 24:00 49.0 33.3 87.5 0.3 4.0 4.3 2.7 2.3 2.0 0.3 3.0 22.3
Kennedy Chandler 11 32:16 44.5 39.5 65.1 0.5 2.8 3.4 6.7 2.1 1.0 0.2 2.1 15.0
Brice Sensabaugh 75 23:30 46.0 36.7 82.6 0.7 2.3 3.1 1.9 1.7 0.7 0.2 1.9 14.9
Walker Kessler 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 3.2 1.4 1.8 4.4 14.4
Ace Bailey 72 27:37 44.3 34.4 75.0 1.4 2.8 4.2 1.8 1.5 0.8 0.7 2.7 13.8
Blake Hinson 14 20:21 51.3 46.8 75.0 0.8 1.6 2.4 1.1 0.4 0.4 0.1 1.7 11.9
Isaiah Collier 59 25:43 49.5 27.0 72.2 0.4 2.2 2.5 7.2 2.5 1.1 0.3 2.3 11.7
Kyle Filipowski 77 23:23 49.2 32.5 75.0 1.9 5.3 7.2 2.6 1.6 0.9 0.5 3.0 11.4
Jusuf Nurkić 41 26:25 50.3 35.2 54.9 2.6 7.8 10.4 4.8 2.5 1.3 0.5 3.3 10.9
Svi Mykhailiuk 50 23:07 47.8 40.8 89.3 0.7 1.8 2.5 1.9 0.8 0.5 0.1 1.3 9.4
Cody Williams 67 24:21 46.8 21.4 70.6 0.9 2.0 3.0 2.0 1.1 0.8 0.4 1.8 8.8
Bez Mbeng 15 32:48 50.0 19.4 64.0 1.2 2.6 3.8 4.1 1.5 2.3 0.3 3.1 8.1
Oscar Tshiebwe 27 16:36 63.4 0 55.1 2.9 3.8 6.6 1.2 0.8 0.6 0.2 1.4 7.8
Kyle Anderson 20 20:03 52.3 60.0 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 0.9 1.2 0.5 2.3 7.1
Walter Clayton Jr. 45 18:01 39.8 30.8 93.5 0.3 1.6 2.0 3.2 1.3 0.5 0.3 1.7 6.8
Elijah Harkless 26 20:58 33.5 23.9 76.6 0.4 1.7 2.0 2.9 1.0 1.2 0.2 2.0 6.8
Kevin Love 37 16:34 39.7 37.3 84.1 1.5 4.3 5.8 1.8 0.8 0.4 0.2 1.5 6.7
Hayden Gray 1 25:00 66.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
John Konchar 26 26:09 44.5 25.0 77.4 2.1 3.6 5.7 3.0 0.8 2.0 1.0 1.9 5.9
Andersson Garcia 5 33:48 31.0 7.7 77.8 3.4 5.0 8.4 2.8 1.4 1.6 0.8 3.2 5.2
Mo Bamba 2 19:00 55.6 0 0 4.5 5.5 10.0 0.5 1.0 0.0 1.0 2.0 5.0
Taylor Hendricks 33 14:55 45.3 34.3 71.9 0.9 2.1 3.0 0.7 0.6 0.4 0.2 1.2 4.9
Vince Williams Jr. 6 14:00 35.7 33.3 50.0 0.8 2.3 3.2 2.7 1.2 0.3 0.3 1.5 4.7

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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