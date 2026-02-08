La paire Jaren Jackson Jr. – Lauri Markkanen enthousiasme Will Hardy

Un cinq version « Tall Ball » pour le Jazz à Orlando. Will Hardy a logiquement décidé d’insérer parmi ses titulaires sa nouvelle recrue, Jaren Jackson Jr., tout en laissant sa paire habituelle d’intérieurs, Jusuf Nurkic et Lauri Markkanen. Ce dernier était donc aligné au poste 3.

Une formule gagnante, au moins pour l’entame de rencontre. On a par exemple vu Jusuf Nurkic transmettre le cuir à l’ancien des Grizzlies, qui a profité d’un « mismatch », face à son ancien coéquipier, Desmond Bane, dans la raquette. Le même Jackson Jr. a ensuite transmis le cuir sur un “main-à-la-main” vers le Finlandais à 3-points.

« Il y a de quoi être enthousiaste. J’ai trouvé que Jaren, John (Konchar) et Vince (Williams Jr.) ont été supers pour leur première soirée avec nous. Le premier cinq, avec Jaren, Lauri, Nurk, Ace (Bailey) et Keyonte (George), a connu quelques moments de flottement en attaque, ce qui est attendu. Mais je pense qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut construire », analyse Will Hardy.

Selon le coach, dont l’équipe a compté jusqu’à 17 points d’avance, le match a échappé au Jazz en raison des 39 points inscrits par le Magic après les 24 ballons perdus par Utah. Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. en ont perdu 3 chacun. Mais le nouvel arrivant a tout de même réussi sa première avec sa nouvelle équipe, compilant 22 points (9/17 aux tirs) en 25 minutes, avec 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Capables de sanctionner de loin tous les deux

« C’est un très bon joueur depuis un moment, il a montré une grande variété de manières d’attaquer. Évidemment, on a essayé de le faire bouger un peu ce soir, et on cherche encore à prendre nos marques sur les différentes choses qu’on peut faire avec lui. Il a un excellent toucher. Ce petit ‘push shot’, à mi-chemin entre le ‘floater’ et le bras roulé, qu’il est capable de tirer des deux mains, est une véritable arme », s’enthousiasme le coach.

Une arme dont l’intérieur s’est largement servi dans ce match, sanctionnant notamment à plusieurs reprises avec sa main gauche. « Le fait d’avoir deux gars de cette taille, capables tous les deux de shooter à l’extérieur et de mettre la pression sur le cercle, même s’ils le font de manières un peu différentes, va forcer les équipes adverses à faire des choix difficiles en termes de marquage », souligne par ailleurs le technicien.

Cette nuit, sa star finlandaise a sanctionné à trois reprises derrière l’arc, pour finir avec 27 points (12/21 en tout). Cette saison, il tourne à 36% de réussite derrière l’arc – le même pourcentage que son nouveau compère de raquette – ce qui est un peu moins bien que sa moyenne en carrière (37%).

Aussi en défense, Will Hardy estime que la taille cumulée par les trois intérieurs alignés ensemble a rendu la tâche difficile au Magic, qui s’est d’ailleurs contenté de 40 points inscrits dans la raquette adverse (contre 58 au Jazz).

« C’est pourquoi je m’attends à ce qu’à l’avenir, il y ait des soirs où Jaren soit le bénéficiaire de tout cela, et d’autres soirs où ce sera Lauri. Mais j’ai trouvé qu’ils travaillaient bien ensemble sur le terrain et que Keyonte a fait du bon boulot pour essayer de les impliquer tous les deux. Nurk continue d’être un bon créateur pour nous. Donc, oui, ces deux-là forment en fait un excellent duo des deux côtés du terrain », termine Will Hardy.