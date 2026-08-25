Après la claque des playoffs, Cade Cunningham remet déjà les Pistons au travail

Le 17 mai dernier, Cade Cunningham quittait la Little Caesars Arena avec une immense frustration. Premiers de la conférence Est avec 60 victoires, les Pistons venaient d’être écrasés à domicile par Cleveland (125-94) lors du Game 7 des demi-finales de conférence.

« Ce match était nul », lâchait alors Cade Cunningham. « Je n’avais pas encore pensé à l’intersaison, donc mon esprit s’emballe maintenant pour savoir ce que je dois faire. »

Trois mois plus tard, le meneur semble avoir trouvé un premier élément de réponse. Selon Dave McMenamin (ESPN), il a réuni cette semaine ses coéquipiers à San Diego pour un mini-camp organisé par les joueurs, plus d’un mois avant l’ouverture officielle du « training camp ».

L’initiative n’est clairement pas anodine pour une équipe qui doit désormais assumer son nouveau statut tout en intégrant plusieurs nouveaux visages. Tobias Harris et Isaiah Stewart ont ainsi quitté Detroit, tandis que John Collins, Isaiah Joe ou encore Taurean Prince sont eux arrivés.

Un groupe à reconstruire

« Ce sont tous des joueurs très intelligents, capables de shooter, et c’est exactement le genre de qualités dont on a besoin », expliquait récemment Cade Cunningham à propos des recrues.

Mais tout n’est pas encore réglé dans le Michigan. Le dossier Jalen Duren continue notamment de traîner alors que le pivot n’a toujours pas été prolongé. Sélectionné dans la troisième All-NBA Team la saison dernière, il peut désormais prétendre à un contrat maximal considérable, et son avenir constitue l’un des derniers gros dossiers de l’été des Pistons. Une incertitude importante autour du principal partenaire de Cade Cunningham, alors que Detroit cherche justement à consolider les automatismes qui l’ont conduit au sommet de l’Est…

La méthode n’est d’ailleurs pas nouvelle pour le numéro 1 de la Draft 2021. Ces dernières années, le meneur avait déjà multiplié les séances et les voyages avec Jalen Duren, notamment à Dallas, dans le Colorado puis à Rome.

« Ces voyages ont permis de créer un lien […] et poussent l’autre aussi à être meilleur », racontait-il ainsi.

Cette fois, l’ambition est collective. Après seulement 14 victoires en 2023/24, Detroit a remporté 60 matchs deux ans plus tard avant de gagner une série de playoffs pour la première fois depuis 2008. Mais la dernière image reste ce Game 7 raté. À San Diego, Cade Cunningham a décidé de ne pas attendre octobre pour commencer à l’effacer.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.1 1.4 3.7 0.8 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.